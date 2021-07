Răzvan Cuc, reacţie după controalele DNA la Sindicatul Liber din Metrou: "Trebuie văzut dacă şi ministrul a acţionat legal. Toţi să fie egali în faţa legii"

Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă, afirmă că se luaseră măsuri privind ruperea contractului făcut de sindicalişti pentru spaţiile de la staţiile de metrou încă din 2017, astfel că actualele măsuri ale lui Cătălin Drulă ar fi doar de imagine. În plus, acesta spune că autorităţile ar trebui să vadă şi dacă Drulă a acţionat legal până acum, în contextul descinderilor DNA la sindicate.

"Schimbarea acelor contracte a început încă din 2017, când acţionarul majoritar al Metrorex, adică ministerul Transporturilor, a luat decizia să nu le mai prelungească şi să scoată la licitaţie spaţiile. Practic, ce se întâmplă în ultima perioadă şi ce a făcut domnul ministru nu a fost decât un exerciţiu de imagine, pentru că se desfăşura deja de foarte mult timp. Sindicatul a acţionat în instanţă acea hotărâre privind revocarea contractului pentru spaţii şi alcătuirea unei licitaţii transparente la care să participe mai multe firme care doresc un spaţiu la metrou şi tot războiul s-a mutat în justiţie, unde se judecă şi acum. Înţeleg că sunt termene pentru a se stabili dacă a avut dreptate ministerul sau sindicatul", a declarat Răzvan Cuc la Antena 3, întrebat cât de păguboase sunt aceste contracte pentru Metrorex.

Cum a rezistat Ion Rădoi în fruntea sindicatelor de la metrou

Jurnalista Cătălina Porumbel l-a întrebat pe Răzvan Cuc cum a putut rezista Ion Rădoi ca lider sindical timp de 20 de ani la metrou.

"Asta ar trebui discutat cu cei de la metrou care l-au susţinut şi votat în continuare. Relaţia mea cu dl Rădoi, se ştie, a fost destul de tensionată cât am fost ministru al Transporturilor. Am avut proteste la minister inclusiv pe tema acestor spaţii. Instituţiile abilitate vor scoate la lumină dacă este ceva ilegal. Din ce am înţeles din presă, toate descinderile au avut loc în urma sesizărilor făcute de actualul ministru după acea grevă care a paralizat Bucureştiul. Trebuie văzut dacă şi ministrul Transporturilor a acţionat legal prin ce a făcut. Dacă nu a respectat legea, toată lumea trebuie să fie egală!", a completat acesta.

DNA, controale la sindicat. Ion Rădoi, săltat

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2018 - 2021.

În cursul zilei de 14 iulie 2021, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează percheziții domiciliare în 16 locații situate în municipiul București și județele Prahova și Ilfov, dintre care 3 sunt sedii ale unor instituții publice.



În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", a transmis DNA.

Conform Antena 3, Ion Rădoi ar fi fost săltat de DNA.