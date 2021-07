Raoul dă de pământ cu Mirabela Dauer: Posesivă, egoistă și răzbunătoare. "Cadou" nesperat de ziua artistei

Vineri, 9 iulie, Raoul, pe numele real Rareș Cornel Borlea, a fost invitat la rubrica „Spune tot sau îți ia gura foc”, din emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Solistul, care s-a certat cu Mirabela Dauer în 2014, a fost provocat să spună cele trei defecte le Mirabelei Dauer, care cu singuranță nu îi vor pica bine solistei.

Astfel, Mira este ”posesivă, egoistă și răzbunătoare”. Mai mult, Raoul chiar a ținut să precizeze că pe solistă ar alege să o arunce în apă, la rechini, dacă așa s-ar putea salva din mijlocul oceanului pentru ajunge pe o insulă din apropiere, din postura de naufragiat, scrie Click!.

De ce a încetat colaborarea dintre cei doi

Raoul (42 ani) și Mirabela Dauer (74 ani) au fost nedespărțiți timp de mai mulți ani, pe vremea când solistul îi compunea piesele vedetei. Însă, în 2014, într-un turneu în Israel, cei doi s-au certat foarte tare! Motivul ar fi avut legătură cu faptul că, la vremea aceea, Raoul a lucrat la un album cu o altă artistă, Viorica Macovei, iar Mirabela s-ar fi simţit trădată.

Mirabela Dauer, distrusă de dieta Dukan. Cum i-a afectat rinichii

Artista a recunoscut că a început să se simtă rău în urma unei diete celebre, pe care au încercat-o multe femei din România, DIETA Dukan, bazată pe consumul de proteine, în detrimentul glucidelor și lipidelor, și că a fost la un pas să ajungă pe mâna medicilor.

"Eu nu țin nicio dietă. Am ținut, m-am săturat de diete. Nu au avut efect. Am ținut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am ținut 6 luni Dukan. N-am ajuns la spital, pentru că am avut norocul să am lângă mine prieteni buni care au zis Gata!, pentru că nu-mi era bine din anumite puncte de vedere. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Prea multe proteine multe, eu și așa sunt mâncătoare de carne", a declarat Mirabela