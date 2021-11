Raoul, condamnat la închioare cu suspendare

Raoul a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după doi ani de procese, scrie spynews.ro, după ce a fost prins în timp ce conducea mașina fără permis. Procurorii solicitaseră o condamnare cu executare, artistul având mai multe fapte similare și condamnări. Curtea de Apel Cluj a decis să respingă cererea: „Respinge ca nefondat apelul promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca împotriva sentinţei penale nr. 430 din 22.06.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Cheltuielile judiciare suportate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă”.

Anul trecut, Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe Raoul la un an și jumătate, cu suspendare, precum și la plata unei amenzi penale de 20.000 de lei. „Aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii în valoare de 20.000 lei. Menţine suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani (calculat începând de la data de 20.11.2017, care este data la care a rămas definitivă sentinţa penală nr.916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa), aşa cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr.1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila. Obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea statului”, este decizia atacată de Parchet.

"Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec"

"Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam. Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei... După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, declara Raoul, în urmă cu ceva timp, pentru synews.ro.