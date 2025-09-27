Raiduri în Germania la "Micul București": "Focar de criminalitate" cu ajutoare sociale frauduloase

Autoritățile din Germania au desfășurat vineri acțiuni la mai multe adrese din țară, vizând persoane suspectate de fraude în sistemul de asistență socială. Peste 150 de locuințe au fost verificate, în principal în cartiere populate de imigranți din sud-estul Europei. Doar în orașul Hagen, potrivit Bild.de, trăiesc mai mult de 7.000 de cetățeni români și bulgari.

Suspecții ar fi folosit proprietăți intenționat degradate pentru a permite chiriașilor să intre în sistemul social german și să primească ajutoare. Raidurile, care au implicat aproximativ 200 de ofițeri, au vizat orașele Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Velbert, Wuppertal și Krefeld.

"Un loc al fricii"

Locuințele verificate în Renania de Nord-Westfalia prezentau condiții deplorabile: spații pline de deșeuri, lifturi nefuncționale, cabluri și cutii electrice expuse, balcoane fără balustrade unde locuiau oameni.

Ministrul construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia, Ina Scharrenbach, a declarat: „Oricine găzduiește oameni în proprietăți cu probleme din lăcomie de profit trebuie să se aștepte la consecințe. Locuința este un drept al omului - nu o afacere pentru infractori. Indiferent cât de proastă este proprietatea, aceasta poate fi întotdeauna închiriată imigranților săraci din Europa de Sud-Est. Structuri organizate se află adesea în spatele acestui lucru.”

Dennis Rehbein, candidat la primăria orașului Hagen, a detaliat în cadrul emisiunii „Markus Lanz” de pe ZDF că situația din oraș reflectă o problemă mai largă din Renania de Nord-Westfalia. Mulți dintre cei 190.000 de locuitori percep Hagen ca „un loc al fricii”.

Zona gării a devenit „un focar de criminalitate” și a primit supranumele de „Micul București”, reflectând concentrația mare de imigranți din România și Bulgaria care locuiesc în proprietăți dărăpănate, conform Bild.de.