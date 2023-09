Raidul Memorial Prunaru 2023. Când poate fi văzută coloană de vehicule militare istorice

O coloană de nouă vehicule militare istorice şi două autospeciale va parcurge pe 1 octombrie un traseu comemorativ de la Bucureşti la Prunaru, judeţul Teleorman, pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, transmite Retromobil Club România printr-un comunicat de presă.

Raidul Memorial Prunaru 2023 va fi organizat de Secţia Autospeciale şi Vehicule Militare Istorice din cadrul Retromobil Club România, relatează Agerpres. Evenimentul are loc pentru a cinsti memoria eroilor cavalerişti căzuţi la datorie în celebra "Şarjă de la Prunaru" din 1916, din Primul Război Mondial.

Detalii despre evenimentul de la Prunaru





Coloana militară va ajunge pe 1 octombrie, la ora 11:00, la Prunaru, unde va avea loc o ceremonie de comemorare, o slujbă religioasă şi depunerea de coroane de flori la monumentul dedicat eroilor căzuţi în lupta cu trupele germane în Primul Război Mondial.



La evenimentul de la Prunaru va participa Jandarmeria Călare, cu şase cai şi şase călăreţi, iar Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti va asigura Gardă la Drapel în ţinutele militare româneşti din anul 1916.



"În fiecare an ne strângem 10 - 15 echipaje din secţia Autospeciale şi Vehicule Militare Istorice, formăm o caravană şi parcurgem un traseu comemorativ de 55 de km până la locul unei bătălii militare cunoscută sub numele de 'Şarja de la Prunaru', ce a avut loc în anul 1916, în Primul Razboi Mondial. Curajul de nestăvilit, aş spune nebunesc, ce nu poate să fie explicat decât printr-o imensă dragoste de ţară, al celor 216 cavalerişti români ce au pierit până aproape la ultimul în încercarea de a opri invazia trupelor germane motorizate ce avansau spre Bucureşti, este cel pe care îl evocăm an de an la Prunaru", a declarat preşedintele secţiei Autospeciale şi Vehicule Militare Istorice a Retromobil Club România, Ozon Cristian.

Raidul Memorial Prunaru are loc din anul 2011.

