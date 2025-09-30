€ 5.0811
Data publicării: 13:18 30 Sep 2025

Putin își îndreaptă privirea către Odesa: Acei oameni vor să-și lege soarta de Rusia
Autor: Ioan-Radu Gava

vladimir putin FOTO: Agerpres
 

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a vorbit despre cetățenii Ucrainei care locuiesc în Odesa și Mykolaiv.

Kremlinul a declarat marți că există mulți oameni care trăiesc în regiunile Odesa și Mykolaiv din Ucraina și care își doresc „să-și lege soarta de Rusia”, dar se tem să se exprime, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns unei întrebări ipotetice despre ce s-ar întâmpla dacă oamenilor din aceste regiuni li s-ar permite să voteze dacă doresc să devină parte a Rusiei.

În 2022, Rusia a declarat că alte patru regiuni din Ucraina fac acum parte din teritoriul rus, după ce au fost organizate referendumuri care au fost criticate de Kiev și de aliații săi occidentali drept ilegale și coercitive.

Peskov, vorbind cu jurnaliștii, a mai spus că Europa ar fi mai bine să caute dialog cu Rusia pe probleme de securitate, decât să încerce să construiască un „perete de drone” diviziv.

putin
odesa
ucraina
rusia
