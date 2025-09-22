€ 5.0753
Data actualizării: 15:54 22 Sep 2025 | Data publicării: 15:26 22 Sep 2025

Putin a convocat Consiliul de Securitate: "Așteptăm o declarație importantă"

Autor: Tiberiu Vasile
putin-si-printul-mostenitor-saudit--discutie-telefonica-despre-ucraina-si-relatiile-internationale_41053900 Sursa Foto: Agerpres
 

Președintele Vladimir Putin a convocat luni o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei.

Președintele Vladimir Putin a convocat luni o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, cu doar o zi înainte ca NATO să se reunească pentru a analiza incidentul produs în Estonia, unde trei avioane militare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al țării baltice. Kremlinul a anunțat că liderul rus va face „declarații importante”.

„La mijlocul zilei, undeva după orele 14:00-14:30 (ora Moscovei, 15:00-15:30, ora României - n.r.), ne așteptăm ca președintele să aibă o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Aceasta va fi o întâlnire operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, așteptăm o declarație importantă a președintelui Putin", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția Tass.

Reuniunea NATO este programată marți, după ce Tallinnul a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington, pe fondul încălcării spațiului său aerian. Estonia a denunțat acțiunea ca fiind „o îndrăzneală fără precedent” din partea Moscovei.

Moscova respinge acuzațiile. Ea acuză în schimb Estonia că ar „escalada tensiunile”

Incidentul a avut loc vineri, când trei MiG-31 rusești au traversat zona aeriană a Estoniei timp de aproximativ 12 minute, în apropierea insulei Vaindloo. Aparatele au fost ulterior escortate în afara teritoriului de către avioane NATO.

Moscova respinge acuzațiile și susține că nu a încălcat granițele aeriene ale alianței, acuzând în schimb Estonia că ar „escalada tensiunile”.

Este al treilea episod similar în numai o săptămână, după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și al României. În urma acestor incidente, NATO a anunțat că va lua măsuri suplimentare pentru a întări securitatea flancului estic.

Putin a declarat că Rusia este dispusă să respecte prevederile Tratatului New START chiar și la un an după expirarea acestuia

Vladimir Putin a transmis că situația globală privind stabilitatea strategică se înrăutățește constant, iar noi riscuri apar pe fondul acțiunilor Occidentului, pe care Rusia le consideră responsabile pentru o mare parte dintre probleme.

Liderul de la Kremlin a subliniat că sistemul de control al armelor nucleare a fost practic distrus, dar a insistat că Moscova are capacitatea de a răspunde la orice amenințare, fără a căuta însă o cursă a înarmărilor. Totodată, Putin a declarat că Rusia este dispusă să respecte prevederile Tratatului New START chiar și la un an după expirarea acestuia, cu condiția ca și Statele Unite să procedeze la fel, menționând că această abordare ar putea deschide calea către un nou dialog strategic între cele două mari puteri, potrivit Reuters.

 

vladimir putin
rusia sua
arme nucleare
consiliu de securitate
estonia
polonia
