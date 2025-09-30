€ 5.0783
Data publicării: 08:15 30 Sep 2025

Putin a ordonat cea mai mare recrutare militară din ultimii 10 ani
Autor: Ioan-Radu Gava

putin-si-printul-mostenitor-saudit--discutie-telefonica-despre-ucraina-si-relatiile-internationale_41053900 Sursa Foto: Agerpres
 

Vladimir Putin a ordonat cea mai mare recrutare militară de toamnă a Rusiei din 2016, în timp ce își continuă atacul asupra Ucrainei.

Vladimir Putin dorește ca 135.000 de bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani să se alăture serviciului militar al țării, într-o versiune semnificativ mai mare a campaniei sale de recrutare sezonieră, scrie Daily Mail.

Rusia cheamă tineri bărbați pentru serviciul obligatoriu în fiecare primăvară și toamnă. Aceștia stau timp de un an la o bază militară din țară.

Deși au existat rapoarte despre recruți puși instantaneu în prima linie, nu există nicio garanție că cei mai noi recruți vor fi trimiși direct la război.

Cu toate acestea, se crede că Kremlinul simte o presiune crescută pentru a menține ofensiva după ce numărul soldaților ruși morți și răniți a depășit cu mult un milion.

Într-un decret emis luni, Putin a ordonat „recrutarea a 135.000 de cetățeni ai Federației Ruse în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025”.

Împreună cu cei 160.000 de ruși chemați în armată în primăvară, aceasta înseamnă că în 2025 se preconizează că va fi cel mai mare număr total de chemări în armată din ultimul deceniu.

De la lansarea atacului asupra Ucrainei în februarie 2022, Putin a pus Rusia pe picior de război și a crescut cheltuielile militare la niveluri nemaivăzute de la epoca sovietică.

Rusia continuă ofensiva în Ucraina

Într-un discurs de pe site-ul Kremlinului aseară, Putin a declarat că forțele sale înving în ceea ce a numit o „bătălie dreaptă” împotriva Ucrainei.

„Luptătorii și comandanții noștri pornesc la atac, iar întreaga țară, întreaga Rusie, duce această luptă dreaptă și muncește din greu. Împreună ne apărăm dragostea pentru Patrie și unitatea destinului nostru istoric, luptăm și învingem”, a zis Putin.

Ministerul rus al Apărării a declarat, de asemenea, că a preluat controlul asupra a două așezări din estul Donețkului, Shandryholove și Zarichne.

Apoi a emis o a doua declarație în care spunea că ministrul Apărării, Andrei Belousov, a felicitat unitatea pentru acțiunile „îndrăznețe și decisive” care au dus la ocuparea de noi teritorii.

Oficialii ucraineni nu au abordat afirmațiile rusești, dar președintele Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea de contraofensivă a Kievului în apropierea orașului Dobropillia, tot în regiunea Donețk, a făcut progrese semnificative.

