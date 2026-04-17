În timp ce se deplasa către cabinetul său pe o pistă dedicată bicicliștilor, psihologul Radu Leca a avut parte de un accident rutier, pe Spațiul Unirii numărul 60 în jurul orei 07:50.

Cum s-a produs acccidentul rutier în care a fost implicat Radu Leca

Conform declarațiilor psihologului Leca, acesta circula regulamentar pe banda dedicată bicicliștilor. În momentul în care a ajuns în dreptul unui autoturism oprit pe trotuar, șoferul acestuia a deschis brusc portiera, fără a se asigura, lovindu-l pe biciclist și proiectându-l pe carosabil.

În urma impactului, psihologul Radu Leca a suferit o fractură de claviculă.

Radu Leca: „Nu am avut nicio șansă să reacționez”

"Mă deplasam spre cabinet, pe pista de biciclete, un spațiu pe care îl consideram sigur", a declarat psihologul Radu Leca. "Brusc, portiera a fost deschisă. Nu am avut nicio șansă să reacționez. Din fericire, nu a fost mai grav. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit prompt".

Psihologul Radu Leca dorește să adreseze mulțumiri sincere serviciului de urgență 112, echipajului SMURD, Poliției Rutiere pentru profesionalismul și reacția lor rapidă, precum și personalului de la Serviciul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Universitar București pentru îngrijirea promptă și eficientă.

Atenție la respectarea regulilor de circulație de către toți participanții la trafic!

Acest incident subliniază importanța respectării regulilor de circulație de către toți participanții la trafic, fie că sunt șoferi, bicicliști sau pietoni. Conștientizarea riscurilor și o mai mare atenție la detalii, în special în zonele unde se intersectează diferite tipuri de trafic, pot preveni astfel de evenimente nefericite. Psihologul Leca, deși afectat fizic, își exprimă speranța că acest accident va servi drept un memento pentru toți șoferii de a fi mai precauți și mai responsabili în trafic.

Radu Leca este un psiholog și psihoterapeut cu o experiență vastă în psihologie clinică, psihoterapie de familie, consiliere etc. Este cunoscut pentru implicarea sa în demersuri de conștientizare publică pe teme legate de sănătatea mintală și siguranța rutieră.