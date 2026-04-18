Psihologul Radu Leca a avut accident. A ajuns la spital. Nu a avut nicio șansă să reacționeze

Psihologul Radu Leca, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul psihologiei și psihoterapiei, a fost victimă unui accident rutier nefericit în cursul zilei de vineri, în timp ce se deplasa spre cabinetul său pe o pistă specială destinată bicicletelor. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii nr. 60 în jurul orei 07:50.



Conform declarațiilor psihologului Leca, acesta circula regulamentar pe banda dedicată bicicliștilor. În momentul în care a ajuns în dreptul unui autoturism oprit pe trotuar, șoferul acestuia a deschis brusc portiera, fără a se asigura, lovindu-l pe biciclist și proiectându-l pe carosabil.



În urma impactului, psihologul Radu Leca a suferit o fractură de claviculă



"Mă deplasam spre cabinet, pe pista de biciclete, un spațiu pe care îl consideram sigur", a declarat psihologul Radu Leca.

"Brusc, portiera unui autoturism parcat pe trotuar a fost deschisă. Nu am avut nicio șansă să reacționez. Din fericire, nu a fost mai grav. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit prompt", a mai zis Leca.



Psihologul Radu Leca dorește să adreseze mulțumiri sincere serviciului de urgență 112, echipajului SMURD, Poliției Rutiere pentru profesionalismul și reacția lor rapidă, precum și personalului de la Serviciul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Universitar București pentru îngrijirea promptă și eficientă.



Incidentul arată importanța respectării regulilor de circulație de către toți participanții la trafic, fie că sunt șoferi, bicicliști sau pietoni. Conștientizarea riscurilor și o mai mare atenție la detalii, în special în zonele unde se intersectează diferite tipuri de trafic, pot preveni astfel de evenimente nefericite.

Psihologul Leca, deși afectat fizic, își exprimă speranța că acest accident va servi drept un memento pentru toți șoferii de a fi mai precauți și mai responsabili în trafic.

