€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Psihologul Radu Leca a avut accident. A ajuns la spital. Nu a avut nicio șansă să reacționeze
Data actualizării: 16:37 18 Apr 2026 | Data publicării: 16:25 18 Apr 2026

Autor: Anca Murgoci

Radu Leca a avut accident.

Psihologul Radu Leca, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul psihologiei și psihoterapiei, a fost victimă unui accident rutier nefericit în cursul zilei de vineri, în timp ce se deplasa spre cabinetul său pe o pistă specială destinată bicicletelor. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii nr. 60 în jurul orei 07:50.


Conform declarațiilor psihologului Leca, acesta circula regulamentar pe banda dedicată bicicliștilor. În momentul în care a ajuns în dreptul unui autoturism oprit pe trotuar, șoferul acestuia a deschis brusc portiera, fără a se asigura, lovindu-l pe biciclist și proiectându-l pe carosabil.


În urma impactului, psihologul Radu Leca a suferit o fractură de claviculă


"Mă deplasam spre cabinet, pe pista de biciclete, un spațiu pe care îl consideram sigur", a declarat psihologul Radu Leca.

"Brusc, portiera unui autoturism parcat pe trotuar a fost deschisă. Nu am avut nicio șansă să reacționez. Din fericire, nu a fost mai grav. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit prompt", a mai zis Leca.


Psihologul Radu Leca dorește să adreseze mulțumiri sincere serviciului de urgență 112, echipajului SMURD, Poliției Rutiere pentru profesionalismul și reacția lor rapidă, precum și personalului de la Serviciul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Universitar București pentru îngrijirea promptă și eficientă.


Incidentul arată importanța respectării regulilor de circulație de către toți participanții la trafic, fie că sunt șoferi, bicicliști sau pietoni. Conștientizarea riscurilor și o mai mare atenție la detalii, în special în zonele unde se intersectează diferite tipuri de trafic, pot preveni astfel de evenimente nefericite.

Psihologul Leca, deși afectat fizic, își exprimă speranța că acest accident va servi drept un memento pentru toți șoferii de a fi mai precauți și mai responsabili în trafic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu leca
accident
bicicleta
bucuresti
psiholog
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close