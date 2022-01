Pseudo-banana, planta care ar putea face realitate securitatea alimentară în țările africane

Oamenii de știință spun că planta enset, asemănătoare bananei, un produs de bază etiopian, ar putea fi un nou superaliment și un salvator de vieți în fața schimbărilor climatice, scrie BBC. Planta asemănătoare bananei are potențialul de a hrăni peste 100 de milioane de oameni într-o lume care se încălzește an de an, potrivit unui nou studiu.

Planta este aproape necunoscută în afara Etiopiei, unde este folosită pentru a face terci și pâine. Cercetările sugerează că enset poate fi cultivată într-o zonă mult mai mare în Africa.

„Aceasta este o cultură care poate juca un rol cu ​​adevărat important în abordarea securității alimentare și a dezvoltării durabile”, a spus dr. Wendawek Abebe de la Universitatea Hawassa din Awasa, Etiopia.

Fructul plantei nu poate fi consumat

Ensetul sau „banana falsă” este o rudă apropiată a bananei, dar este consumată doar într-o anumită parte a Etiopiei. Fructul plantei asemănător bananei este necomestibil, dar tulpinile și rădăcinile amidonoase pot fi fermentate și folosite pentru a face terci și pâine.

Ensetul este un aliment de bază în Etiopia, unde aproximativ 20 de milioane de oameni se bazează pe el pentru hrană, dar în altă parte nu a fost cultivat, deși rudele sălbatice - care nu sunt considerate comestibile - cresc până la sud până în Africa de Sud, ceea ce sugerează că planta poate tolera un gamă mult mai largă.

Enset ar putea consolida siguranța alimentară

Folosind studiile agricole și lucrările de modelare, oamenii de știință au prezis potențialul enset în următoarele patru decenii. Ei au descoperit că recolta ar putea hrăni mai mult de 100 de milioane de oameni și ar putea stimula securitatea alimentară în Etiopia și alte țări africane, inclusiv Kenya, Uganda și Rwanda.

Cercetătorul studiului, dr. James Borrell, de la Royal Botanic Gardens, Kew, a spus că plantarea ensetului asemenea unei culturi tampon pentru perioadele de semănat ar putea contribui la creșterea securității alimentare.

„Are unele trăsături cu adevărat neobișnuite care o fac absolut unică”, a spus el. "O plantezi oricând, o recoltezi oricând și este perenă. De aceea îi spun pomul împotriva foamei".

Etiopia este un centru major de cultivare din Africa, unde crește, de asemenea, cafeaua.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News