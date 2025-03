Provocare majoră pentru Guvern, în ciuda măsurilor recente. Adrian Negrescu: Suntem pe ultimul loc în Europa / video

Analistul economic Adrian Negrescu a subliniat că, deși se discută despre creșterea colectării taxelor pentru a evita majorarea impozitelor, nu se observă o schimbare semnificativă în acest sens la ANAF în 2025. Potrivit acestuia, în ianuarie, veniturile bugetare au scăzut cu 1.4%, iar noile reglementări fiscale nu au avut un impact pozitiv asupra creșterii încasărilor, ci au agravat birocrația în mediul de afaceri. Acesta consideră că soluția nu este adăugarea de noi obligații fiscale, ci aplicarea unor măsuri mai eficiente, cum ar fi anchetele sub acoperire, similare celor din Statele Unite, pentru combaterea evaziunii fiscale.

„Se tot discută despre creșterea gradului de colectare pentru că așa spun toți miniștrii de finanțe: „Decât să creștem taxe, impozite, mai bine creștem colectarea". Vedeți vreo schimbare la ANAF în privința asta? Se mișcă lucrurile altfel în 2025?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.



„Nu pare acest lucru, dacă e să privim la încasările bugetare după prima lună pentru că la acele avem acces. Veniturile au scăzut cu 1.4% în ianuarie, undeva la nivel de 46 miliarde de lei. Deci, toate aceste E-uri fiscale nu au făcut altceva decât să accentueze și mai mult birocrația în mediul de business, să impună noi reglementări, noi acte pe care trebuie să le depui la organul fiscal și fără efecte concrete din perspectiva creșterii încasărilor statului.



Da, anul trecut au încasat cu 10 miliarde de lei mai mult decât și-au propus, dar să nu uităm că anul trecut am avut cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și din perspectiva aceasta bineînțeles că banii care au ajuns din taxe și impozite la bugetul de stat au fost mai mulți decât cu un an înainte.



Dar scoțând efectele inflației, veți vedea că nici anul trecut nu am avut o creștere semnificativă a încasărilor din zona de evaziune, o dovadă că nu așa rezolvi problemele, prin creșterea numărului obligațiilor de natură fiscală pe care le pui la adresa contribuabililor. Nu! În mod normal, trebuie să intervii cum face și fiscul american, cu anchete sub acoperire, cu ofițeri trimiși în zonele de evaziune fiscală", a spus Adrian Negrescu.

„Suntem pe ultimul loc la capitolul încasări din TVA, în Europa"

Analistul economic a subliniat necesitatea unor acțiuni care ar trebui să se concretizeze în dosare penale și în stoparea lanțurilor de evaziune fiscală din România. De asemenea, a subliniat că intervențiile trebuie să vizeze zonele mari de evaziune, nu micile afaceri, care sunt supuse unei birocrații crescânde. El a criticat ineficiența aparatului public, în special în ceea ce privește colectarea veniturilor fiscale.

„Am văzut un exemplu pozitiv, din punctul meu de vedere, în portul Constanța, acum o lună de zile, când au descoperit o mulțime de elemente care țin de infracționalitate economică de tip mafiot. Astfel de acțiuni ne trebuie și care, din punctul meu de vedere, trebuie concretizate în dosare penale, în stoparea acestor tipuri de lanțuri de evaziune care sunt prezente în România. Să nu uităm că numai în zona de TVA avem o fraudă de tip carusel care afectează cam 60% din încasările potențiale ale statului pe zona de TVA. Suntem pe ultimul loc la capitolul încasări din TVA, în Europa.



Știm unde trebuie să intervenim. Ori nu avem oameni, ori, din păcate, nu știm să ne concentrăm pe zonele care produc evaziune de milioane și miliarde de euro, nu pe micile afaceri cărora le impunem din ce în ce mai multe obligații de raportare fiscală, tot felul de E-uri care, dincolo de dorințele pozitive ale autorităților, s-au dovedit ineficiente și despre asta vorbim: despre ineficiența aparatului public, mai ales în zona de colectare”, a spus Adrian Negrescu la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News, DC News TV şi DC Business.

