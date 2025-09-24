Provocare în Marea Baltică: Un avion rusesc a survolat o fregată germană, potrivit ministrului Apărării

Vorbind în parlament la o dezbatere despre bugetul pe 2026, Boris Pistorius a afirmat că recent "drone şi avioane de vânătoare ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian polonez şi eston şi au survolat o fregată germană în Marea Baltică", fără a oferi detalii despre momentul când a avut loc acest ultim incident, relatează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres.

Preşedintele rus Vladimir "Putin vrea să provoace statele membre NATO şi să identifice, să expună şi să exploateze presupuse puncte slabe ale alianţei NATO", crede ministrul german, reafirmând că răspunsul aliaţilor trebuie să fie ferm şi unit, dar şi reţinut.

Rusia a denunţat miercuri mai devreme "isteria" europenilor care o acuză tot mai des de încălcarea spaţiului lor aerian de avioane sau drone ruseşti, acuzaţii care conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, sunt "nefondate şi nesusţinute de probe".

În urmă cu două săptămâni, circa 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au doborât mai multe dintre aceste drone cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în noaptea de 9 spre 10 septembrie asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

Ulterior, vineri, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit NATO şi guvernului acestei ţări, care au acuzat Rusia de o "provocare fără precedent". Rusia neagă intrarea acelor avioane în spaţiul aerian al Estoniei, afirmând că ele se îndreptau către exclava rusă Kaliningrad urmând culoarul de zbor stabilit în spaţiul aerian internaţional şi fără a fi pătruns în spaţiul aerian eston.

Într-un alt incident, Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută.