Data actualizării: 09:44 23 Oct 2025 | Data publicării: 09:22 23 Oct 2025

Pas decisiv pentru Centura Verde București–Ilfov: Proiectul intră în faza operațională
Autor: Andrei Itu

centura verde Foto: Alex Domnișoru I fotografultau.ro
 

Fundaţia Centura Verde şi Primăria Municipiului Bucureşti au anunţat oficial intrarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov în faza sa operaţională.

Astfel, s-a semnat Protocolul pentru implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, care va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de la sfârşitul lunii octombrie.

Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei CGMB

”Fundaţia Centura Verde şi Primăria Municipiului Bucureşti anunţă oficial intrarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov în faza sa operaţională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov. 

Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de la sfârşitul lunii octombrie şi semnat apoi de către administratorul public al Capitalei, urmând a fi pus în aplicare prin elaborarea, adoptarea şi implementarea Planului Operaţional Centura Verde Bucureşti-Ilfov. 

Aceasta se va realiza prin colaborarea celor două entităţi, precum şi prin implicarea altor actori relevanţi, precum Consiliul Judeţean Ilfov, alte autorităţi publice, organizaţii ale societăţii civile, mediul academic şi sectorul privat”, conform unui comunicat.

Anunţurile au fost făcute în contextul celei de-a treia ediţii a Climate Change Summit, desfăşurată marţi, la Palatul Parlamentului, în timpul unei sesiuni dedicate, la care au luat parte Lucian Judele, administrator public al Municipiului Bucureşti, Oana Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, precum şi Alex Găvan, preşedinte al Fundaţiei Centura Verde şi fondator al Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde.

Anunțul lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a reafirmat sprijinul pentru acest proiect, în mesajul transmis la deschiderea summitului.

”La ediţia din 2023, în calitate de Primar General al Municipiului Bucureşti, am semnat Memorandumul pentru Centura Verde a Capitalei, un angajament simbolic şi concret pentru protejarea mediului şi a biodiversităţii urbane. Astăzi, în calitate de Preşedinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acţiunea climatică este o investiţie strategică în securitatea, sănătatea şi prosperitatea noastră colectivă”, a transmis Nicuşor Dan.

Centura Verde Bucureşti-Ilfov
semnare protocol centura verde
nicusor dan
