Protestele se intensifică în China. Oamenii ies în stradă pentru a scanda împotriva campaniei 'zero COVID'

O înregistrare video difuzată intens pe internet şi pe care AFP a geolocalizat-o la Shanghai arată protestatari strigând "Xi Jinping, demisia!" şi criticând de asemenea Partidul Comunist chinez, într-o rară demonstraţie de ostilitate împotriva preşedintelui şi a regimului în capitala economică a ţării, care la începutul anului a trecut printr-un epuizant lockdown de două luni.



Proteste de stradă au avut loc în zori în oraşul Urumqi din regiunea Xinjiang (vest), unde zece persoane au murit joi într-un incendiu. Numeroase postări care circulă pe reţelele de socializare în China acuză măsurile anti-COVID că ar fi agravat această tragedie, încetinind sosirea echipelor de intervenţie.



O persoană care a participat la proteste în Shanghai a declarat pentru AFP, sub rezerva anonimatului, că a sosit în jurul 02:00 dimineaţă la manifestaţie. "Un grup de persoane îndoliate depunea flori pe trotuar, iar un alt grup scanda sloganuri", a relatat aceasta.



"Au existat câteva ciocniri minore, dar în ansamblu menţinerea ordinii a fost civilizată", a continuat martorul citat.



O înregistrare video făcută de alt martor arată o importantă mulţime, strigând şi agitând foi de hârtie albe - simbolizând cenzura - în faţa mai multor cordoane de poliţişti. Mai mulţi martori au relatat că cel puţin două persoane au fost reţinute de forţele de ordine.



În cursul zilei de duminică, cartierul din Shanghai redevenise liniştit, sub o puternică prezenţă poliţienească. Un jurnalist de la AFP a văzut oameni care purtau flori, plecând atunci când erau abordaţi de poliţişti.



Mai multe sute de studenţi de la prestigioasa Universitate Tsinghua din Beijing au manifestat de asemenea duminică în campusurile lor, potrivit unui martor ocular, intervievat de AFP, şi a unor imagini postate pe reţelele de socializare.



"La ora locală 11:30 (03:30 GMT), unii studenţi au început să agite pancarte la intrarea în cantină. Apoi, tot mai multe persoane li s-au alăturat. Acum sunt între 200 şi 300 de protestatari. Se cântă imnul naţional şi Internaţionala, scandându-se:"Libertatea va fi triumfa", povesteşte un student pentru AFP.



Momente de reculegere în memoria victimelor din Urumqi au avut loc în alte universităţi ale ţării, printre care prestigioasa Universitate din Beijing, potrivit unui student care a participat la o asemenea acţiune.



Potrivit acestui martor, sloganuri împotriva politicii "zero COVID" au fost scrise pe un zid al acestei universităţi, protestatarii începând să se adune sâmbătă seara, spre miezul nopţii, în campus, mulţimea atingând între 100 de 200 de persoane spre ora 02:00 dimineaţă.



"Am auzit oameni strigând:'Nu testelor COVID, da libertăţii!'", a mărturisit el pentru AFP, arătând fotografii şi înregistrări video care îi confirmau relatarea.



Înregistrări video pe reţelele de socializare au arătat de altfel o importantă acţiune de acest fel la Institutul de comunicaţii din Nankin (est), unde participanţii agitau de asemenea foi de hârtie albă. Alte înregistrări, a căror autenticitate AFP nu a fost în măsură să o confirme, arată alte mici manifestaţii la Xian (centru), Canton (sud) şi Wuhan (centru).



Autorităţile nu au întârziat să restricţioneze discuţiile online despre manifestaţii şi să şteargă înregistrări video.



Oboseala creşte în China împotriva politicii draconice de combatere a pandemiei. Proteste sporadice şi, uneori, violente au mai avut deja loc în multe alte oraşe în ultimele zile, în special la cea mai mare uzină de iPhone din lume situată la Zhengzhou, în centrul ţării, precum şi la Urumqi, după incendiu.



În pofida numeroaselor vaccinuri aflate la dispoziţie şi a diminuării epidemiei în restul lumii, China continuă să impună carantinări masive chiar şi atunci când apar cazuri puţine, plasând în izolare sute de persoane testate pozitiv şi cerând teste PCR cvasicotidiene pentru accesul în locuri publice.



Un anumit număr de cazuri foarte mediatizat în care serviciile de urgenţă ar fi fost încetinite de restricţiile sanitare, cu consecinţe fatale, au alimentat nemulţumirea.



China a înregistrat duminică 39.506 cazuri de COVID, record cotidian care rămâne foarte slab în raport cu cifrele înregistrate altădată în lume în momentul de vârf al pandemiei, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News