Proteste violente în insula italiană Lampedusa contra miilor de migranți veniți din Africa de Nord / Video

Oamenii cer Guvernului italian şi Uniunii Europene să acţioneze în vederea reducerii presiunilor la care este supusă insula. De asemenea, şi unii migranţi care aşteaptă să fie transferaţi din Lampedusa au protestat.

Premierul italian, Giorgia Meloni, a promis că miniştrii săi vor adopta luni "măsuri extraordinare" pentru a încerca să rezolve situaţia, scrie BBC.

Italian residents in Lampedusa rise up: "Stop the invasion! You journalists say they are refugees, false! They are not refugees!" It's time for protests to spread across Europe. https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/TT4lOkY2LJ