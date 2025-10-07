€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:23 07 Oct 2025 | Data publicării: 10:21 07 Oct 2025

Proteste masive în Asia și America Latină. Generația Z organizează ieșiri în stradă și răsturnări de guverne
Autor: Tiberiu Vasile

haosul-s-a-instalat-in-nepal--premierul-a-demisionat--casele-politicienilor-au-fost-incendiate--iar-ministrii-au-fost-evacuati-cu-elicopterul--ce-a-starnit-furia-oamenilor_96760500 Sursa Foto: Agerpres
 

De la Katmandu la Lima, tinerii din Generația Z ies din lumea digitală și ocupă străzile, cerând reforme, dreptate socială și răspunderea guvernelor.

Tinerii din Generația Z ies în stradă pe toate continentele, din Katmandu până în Lima, pentru a-și exprima nemulțumirea față de inegalitățile economice, corupție și marginalizarea socială. Ei cer schimbări rapide, tragerea la răspundere a celor responsabili pentru crizele economice și, în unele cazuri, chiar înlocuirea guvernelor, notează CNN.

De o săptămână, orașele din Maroc sunt animate de proteste sub sloganul „GenZ 212”, unde „212” reprezintă prefixul internațional al țării. Participanții, majoritatea studenți sau tineri absolvenți șomeri, cer reforme urgente în sănătate, educație și protecție socială, subliniind că autoritățile prioritizează investițiile de miliarde de dolari pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2030, în locul nevoilor cetățenilor.

Șomajul tinerilor în Maroc depășește 36%, iar doar unul din cinci absolvenți de facultate își găsește un loc de muncă. În timp ce stadioanele și hotelurile de lux se ridică, spitalele sunt suprasolicitate, iar unitățile din zonele rurale sunt cronic subfinanțate. Confruntările cu forțele de ordine au dus deja la trei decese și sute de răniți.

Mișcările Generației Z se extind și pe alte continente

Mișcările Generației Z se extind și pe alte continente. În Peru, tinerii din Lima protestează față de corupție, violență și criminalitate în creștere sub statul condus de președinta Dina Boluarte. În Madagascar, manifestațiile adună tinerii împotriva sărăciei extreme și a lipsei de oportunități.

În Nepal, protestele au atins un nivel tragic: cel puțin 51 de persoane au murit după ce guvernul a blocat accesul la Facebook, X și Youtube, declanșând revolte violente care au dus la prăbușirea cabinetului. Acestea au fost cele mai sângeroase proteste de la abolirea monarhiei în 2008.

"Cei din această generație simt că intereselor lor nu sunt deloc luate în seamă"

Bart Cammaerts, profesor de politică și comunicare la London School of Economics, subliniază că Generația Z a crescut în umbra crizei financiare din 2008 și a trecut prin multiple crize politice, pandemii și schimbări climatice, toate accentuând sentimentul de neputință: „Cei din această generație simt că intereselor lor nu sunt deloc luate în seamă.”

În plus, creșterea mișcărilor autoritare și xenofobe intensifică furia tinerilor, care dispun însă de instrumente digitale extrem de eficiente pentru mobilizare și coordonare. Platformele sociale precum TikTok, Discord sau Telegram permit planificarea în timp real a protestelor și distribuirea rapidă a informațiilor, creând simboluri virale care unifică mișcările globale sub aceeași identitate.

„Întreaga infrastructură online facilitează aceste acțiuni”, explică Cammaerts. „Și când fac asta, nu mai este doar un protest al Generației Z, ci se transformă într-o mișcare socială mai amplă”, potrivit CNN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

proteste
asia
america latina
generatia z
crize
guverne
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cine scapă de eliminarea CASS
Publicat acum 21 minute
"Moscova discută un atac asupra NATO". Serviciile de informații germane susțin că au dovezi
Publicat acum 22 minute
Cum ajută pianul copiii cu autism? Prof. Alexandra Epure, la Părinți Prezenți
Publicat acum 45 minute
Cerul României, survolat de drone, pentru prinderea celor care poluează aerul
Publicat acum 1 ora si 9 minute
România a intrat în stagflație. Economistul Adrian Negrescu: Cel mai prost scenariu! Preferam o recesiune scurtă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 19 ore si 32 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close