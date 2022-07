Noi proteste la Budapesta contra Guvernului Orban care mărește taxele percepute firmelor mici - Foto

Premierul Viktor Orban se cofruntă cu cele mai dure provocări după ce a preluat puterea în 2010, Ungaria luptând cu cea mai mare inflaţie din ultimele două decenii, o depreciere masivă a monedei naţionale, forintul, şi o blocare a fondurilor europene din cauza disputelor legate de standardele democrate ale Budapestei.

Fifth day of civilian, non-partisan protest against Orban's austerity measures. Historical inflation, crippling currency devaluation, skyrocketing cost of living, foreseeable rolling energy blackouts. Thousands have yet again shut down a main bridge in Budapest. #HeyOrban ???????? pic.twitter.com/thIktDjsPm