Data actualizării: 16:27 22 Sep 2025 | Data publicării: 16:16 22 Sep 2025

Protest violent pro-Palestina în centrul orașului Milano / video

Autor: Ioan-Radu Gava
protest pro palestina milano Foto: Unsplash
 

Protestatarii pro-Palestina au blocat mai multe drumuri de acces către porturile din Italia. Violențe la o manifestație din Milano.

Muncitorii portuari aflați în grevă au blocat luni drumurile de acces către porturile din Italia, iar violențe au izbucnit la un protest pro-palestinian din centrul orașului Milano, în timp ce sindicatele au organizat manifestații împotriva ofensivei Israelului în Gaza, scrie Reuters.

Muncitorii portuari italieni protestatari spun că încearcă să împiedice Italia să fie folosită ca punct de tranzit pentru transferul de arme și alte provizii către Israel, aflat în război cu Hamas în Gaza.

Poliția s-a ciocnit cu protestatarii din zona gării centrale din Milano, a relatat un martor Reuters, în timp ce presa italiană a relatat că demonstranții încercau să blocheze traficul pe autostrada din apropierea orașului Bologna.

În orașul sudic Napoli, au avut loc confruntări cu poliția atunci când protestatarii au forțat intrarea în gara principală. Unii dintre ei au pătruns pentru scurt timp pe șine, provocând întârzieri ale trenurilor.

Mii de oameni au demonstrat și în alte orașe italiene, școlile au fost închise și o parte din transportul public a fost afectată de opririle de lucru anunțate de sindicate.

Steagul palestinian, fulturat în porturile italiene

La Genova, în nord-vestul Italiei, protestatarii dintr-o mulțime de câteva sute de persoane au fluturat steagul palestinian în timpul adunărilor de dimineață din jurul portului.

În orașul toscan Livorno, un acces către port a fost blocat de lucrătorii protestatari. O manifestație similară a avut loc și la Trieste, în nord-est.

„Poporul palestinian continuă să ne dea încă o lecție de demnitate și rezistență”, a spus Ricky, un protestatar din Genova, membru al unui grup sindical de bază numit Colectivul Autonom al Lucrătorilor Portuari.

„Învățăm de la ei și încercăm să ne facem partea noastră”, a adăugat el.

Trenurile regionale către Roma au înregistrat întârzieri și anulări din cauza grevei, dar metroul a circulat normal. Cele mai multe linii de metrou din Milano, capitala financiară a Italiei, erau de asemenea funcționale.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a minimalizat impactul protestelor asupra rețelei feroviare, lăudându-i pe cei care au mers la muncă.

„Greva de astăzi provoacă anularea doar a unui număr limitat de trenuri. Mobilizarea politică a sindicaliștilor de extremă stângă nu poate afecta milioane de muncitori”, a declarat el.

