Protest la Capitoliu. Mii de manifestanți cer încetarea focului Israel-Hamas - Video

Este tensiune uriașă la Washington. Mai mulți protestatari încearcă să ocupe clădirea Capitoliului pentru a cere o încetare imediată a focului în conflictul în curs dintre Israel și Hamas, alte câteva mii de oameni fiind afară în stradă, scrie The Independent.



Imaginile online au arătat un grup mare de oameni, unii stând pe podea, fluturând un banner mare pe care scria "Evreii spun încetarea focului acum" – și scandând.



Alții stăteau la balcon, fluturând, de asemenea, pancarte care chemau la încetarea focului. Pe unele scria "jeliți morții și luptați ca naiba pentru cei vii".

Mulți dintre cei adunați erau îmbrăcați în haine evreiești, inclusiv șaluri de rugăciune Talit și Kippah. Alții purtau tricouri negre pe care scria "nu în numele nostru".





Poliția Statelor Unite ale Americii a declarat că demonstrațiile nu sunt permise în clădirile Congresului și lucrează pentru a dispersa mulțimea. Poliția a arestat deja mai multe persoane, în timp ce scandările de "încetare a focului acum" și "Palestina liberă" au răsunat în jurul clădirii, scrie fox5dc.com.



Protestatarii reținuți au fost aliniați în afara clădirii și sunt transportați într-o zonă temporară de detenție din complexul Capitoliului. Poliția Capitoliului spune că demonstranții din Cannon Rotunda vor fi acuzați de proteste ilegale în interiorul unei clădiri de birouri.

Ei spun că, printre aceste arestări, trei persoane au fost acuzate de agresiune asupra polițiștilor. USCP spune că monitorizează situația pe măsură ce mai mulți protestatari se adună în jurul Casei Complexului Capitoliului și, din această cauză, închide temporar drumurile pentru siguranță.

Protestul a început pe National Mall și, în cele din urmă, a ajuns în clădire, care este situată pe Independence Ave. și New Jersey Ave., adiacentă clădirii Capitoliului.



Protestul de miercuri pare să fie asociat cu grupul Jewish Voice for Peace. Ei susțin că cel puțin 10.000 de oameni se află în afara Capitoliului, în timp ce 500 și-au făcut drum în interiorul clădirii Cannon pentru a cere o încetare a focului și a "contesta curățarea etnică continuă a palestinienilor de către guvernul israelian".

????#BREAKING: Large group of anti-israel protesters have taken over inside US Capitol rotunda



????#Washington | #DC



At this time, a large group of Anti-Israel protesters are currently occupying the US Capitol's rotunda in Washington, D.C. Protesters are demanding and calling for a… pic.twitter.com/ezFB0lKDkN