Protest ”postmortem” în Piața Universității - 7 august. Anunț de ultim moment al Jandarmeriei/ ”N-am emigrat, am evadat” VIDEO

 Protest Piața Universității/ foto Oana Pavelescu
Protest Piața Universității/ foto Oana Pavelescu

Jandarmeria Bucureşti a făcut clarificări despre protestul de azi, din Piața Universității.

UPDATE: Protestatarii strigă ”Ole, ole, ole, Iliescu nu mai e”. 

UPDATE: Aproximativ 30 de protestatari s-au  strâns în Piața Universității, considerând că justiția nu și-a făcut treaba și că Ion Iliescu a rămas nepedepsit. Ei afișează mesaje precum ”golan” sau ”postmortem”, dar și ”Ion Iliescu, n-am emigrat, am evadat”. 

Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că manifestația nu are autorizaţiile necesare.

"Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte", informează Jandarmeria Capitalei.

Sursa citată recomandă tuturor cetăţenilor care intenţionează să participe la această manifestaţie să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Jandarmeria Capitalei, în conformitate cu prevederile legale, va asigura măsurile specifice prevăzute de cadrul legal aplicabil competiţiilor sportive şi adunărilor publice, precum şi de legislaţia incidentă doliului naţional.

În spaţiul online a fost creat un eveniment denumit "Petrecere de doliu naţional - Memorii neîmpăcate - Spaţiu de Memorie Alternativă", la care au anunţat participarea peste 2.000 de persoane, notează Agerpres.

pixel