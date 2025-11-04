Proiectul „Navigând în siguranță. Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!” și-a depășit toate obiectivele

Proiectul „Navigând în siguranță. Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul”, derulat de către Asociația Joc Responsabil și cofinanțat de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București, a ajuns la final, depășind țintele stabilite și demonstrând un interes crescut din partea elevilor și cadrelor didactice pentru teme de actualitate majoră. Conceput pentru a oferi elevilor instrumente de navigare în mediul digital și social, proiectul a livrat un număr impresionant de sesiuni de consiliere, cu un impact direct confirmat de feedbackul participanților.

În perioada de implementare, echipa formată din șase psihologi ai Asociației Joc Responsabil a desfășurat 105 sesiuni de consiliere în școlile și liceele din Sectorul 2, depășind obiectivul inițial de 100 de sesiuni. În total, 2.568 de elevi au participat la activități (față de obiectivul de 2.500), provenind din 108 de clase (față de 100 planificate). Unele grupuri de elevi au ales să participe la două întâlniri tematice, dovadă a interesului crescut pentru conținutul temelor abordate.

Analiza temelor alese de către cele 164 de clase participante oferă o imagine clară asupra preocupărilor actuale ale adolescenților. Distribuția arată o nevoie acută de informare în zona riscurilor digitale:

68% (1739 de elevi) au participat la sesiunea „Prevenirea dependențelor de tehnologie & jocuri de noroc”.

au participat la sesiunea „Prevenirea dependențelor de tehnologie & jocuri de noroc”. 32% (829 de elevi) au optat pentru tema „Dezvoltarea spiritului asociativ”.

Eficiența sesiunilor de prevenție este confirmată direct de elevi. Peste 60% dintre participanți au considerat foarte bună utilitatea și aplicabilitatea informațiilor primite.

Mai mult, un punct sensibil al proiectului a fost conexiunea dintre jocurile video și jocurile de noroc. Elevii au raportat că sesiunile i-au ajutat, într-o foarte mare măsură, să înțeleagă „capcanele” ascunse în jocurile video care pot stimula și normaliza interesul pentru jocurile de noroc. De asemenea, indicatorii din proiect ne-au arătat faptul că prevenția pentru jocurile de noroc trebuie să înceapă de la vârste mai fragede, în jurul a 14–15 ani, întrucât multe jocuri video conțin deja mecanisme asemănătoare celor din jocurile de noroc. Expunerea timpurie la aceste modele poate favoriza apariția unor comportamente de risc și chiar interesul pentru jocurile de noroc ilegale la această vârstă.

Proiectul a avut impact și asupra dinamicii de grup

Pe lângă prevenirea adicțiilor, proiectul a avut și un rol activ în îmbunătățirea climatului din sălile de clasă. În urma sesiunilor dedicate spiritului asociativ, elevii au fost de părere că activitățile și exercițiile practice au contribuit foarte mult la îmbunătățirea comunicării în cadrul grupului, creșterea încrederii reciproce între colegi, dezvoltarea abilităților de colaborare eficientă și la înțelegerea profundă a importanței responsabilității comune.

Vocea elevilor: „avem nevoie de mai multe astfel de initiative”

Feedback-ul colectat oferă cea mai valoroasă validare a proiectului, dar și o direcție clară pentru viitor. „Ar fi util să existe mai multe activități și cluburi pentru tineri, ca alternative sănătoase la comportamentele de dependență. Campaniile de prevenire ar fi mai eficiente dacă ar fi făcute de tineri pentru tineri, cu limbaj sincer și exemple apropiate de realitate” (elev, clasa a X-a, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc").

Un indicator relevant al succesului este faptul că peste 52% dintre participanți au fost de părere că durata cursului a fost prea scurtă, semnalând dorința de a aprofunda subiectele. „Acest curs a fost foarte folositor pentru tinerii din scoli și liceu deoarece ne-a învățat despre dependență și cum o putem preveni. Consider ca acest curs trebuie întocmit în toate școlile. Are nota 10.” (elev, clasa a IX-a, Colegiul Național „Victor Babeș”).

Participanții au apreciat în egală măsură calitatea informațiilor primite și interacțiunea directă, deschisă, cu psihologul implicat în proiect.

Întrebați ce alte teme ar dori să dezbată în viitor, elevii au identificat o nevoie clară de suport în zona sănătății emoționale și a abilităților de viață. Elevii au arătat un interes deosebit pentru dezvoltarea inteligenței emoționale, pe care o percep ca o resursă esențială pentru a-și găsi echilibrul interior într-un univers tot mai „digitalizat”. Această nevoie de autocunoaștere și echilibrare emoțională confirmă cât de important este ca școala să ofere adolescenților contexte educative prin care să învețe să se reconecteze la ei înșiși, dincolo de ecrane.

„Sugerez să se facă mult mai multe activități în școli în care sa fie dezbătute diverse subiecte, pentru a preveni unele dependente sau obiceiuri proaste pe care le întâlnim destul de des în rândul adolescenților/copiilor.” (elev clasa a IX-a, Colegiul Național „Victor Babeș”).

Rezultatele proiectului „Navigând în siguranță. Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!”, implementat de Asociația Joc Responsabil și cofinanțat de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București, demonstrează nu doar atingerea obiectivelor propuse, ci și o nevoie acută și continuă de a investi în educația socio-emoțională și digitală a tinerilor.

Activitățile au oferit tinerilor instrumente concrete pentru autocunoaștere, gestionarea emoțiilor și echilibru în utilizarea tehnologiei, contribuind la formarea unei generații mai conștiente și mai responsabile.

Proiectul„Navigând în siguranță. Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul” a fost cofinanțat de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București și de Asociația Joc Responsabil. Aceasta din urmă, susținută prin contribuțiile operatorilor din industria jocurilor de noroc, a asigurat 10% din bugetul proiectului prin sponsorizările partenerilor organizației (lista completă este disponibilă pe http://www.jocresponsabil.ro).