Data actualizării: 20:46 15 Oct 2025 | Data publicării: 20:01 15 Oct 2025

Proiect Cod Muncii: Turele de noapte cu spor de 25% și norme stabilite cu angajații
Autor: Tiberiu Vasile

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (20) Sursa foto: Agerpres
 

Blocul Național Sindical propune amendamente la Codul Muncii care prevăd spor de 25% pentru munca de noapte și stabilirea programului și normei de muncă prin negociere colectivă.

Blocul Național Sindical (BNS) a venit cu propuneri concrete pentru modificarea Codului Muncii, vizând protecția salariaților și consolidarea dialogului social în raporturile de muncă.

Conform reprezentanților săi în Consiliul Economic și Social (CES), confederația a dat un aviz favorabil, dar cu amendamente menite să asigure că angajatorii nu pot modifica unilateral elementele fundamentale ale raportului de muncă, iar norma de muncă să fie stabilită prin negociere directă cu salariații sau cu organizația sindicală care are dreptul de a negocia contractul colectiv.

Munca de noapte și planificarea concediilor de odihnă n mod negociat între angajat și angajator

Printre principalele prevederi vizate în proiectul de lege pentru Codul Muncii se numără revizuirea regulilor pentru munca de noapte, care ar putea include fie acordarea unui spor de 25% la salariu, fie reducerea programului de lucru pe timpul nopții, dar și planificarea concediilor de odihnă în mod negociat între angajat și angajator. De asemenea, stabilirea programului de lucru nu mai poate fi decisă unilateral de angajator, ci trebuie negociată colectiv.

În acest context, BNS propune ca aceeași regulă să se aplice și normei de muncă (art. 132), pentru a preveni situațiile în care salariații sunt obligați să presteze un volum mai mare de muncă în același interval de timp. Confederația consideră că o simplă consultare nu este suficientă și că este necesar un acord real.

Un alt punct important semnalat de BNS vizează menținerea principiului potrivit căruia angajatorul nu poate schimba unilateral elementele esențiale ale raportului de muncă, cum ar fi programul, repartizarea sarcinilor, norma, concediile sau regulamentul intern.

Modificarea se face doar prin negociere colectivă sau acord direct cu salariații.

BNS urmărește ca viitoarele modificări ale Codului Muncii să reflecte un parteneriat social real

În paralel, sindicaliștii solicită alinierea prevederilor proiectului la Legea dialogului social nr. 367/2022, prin înlocuirea termenului „sindicat” cu „organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă”, pentru a asigura reprezentativitatea reală și, atunci când este cazul, posibilitatea ca federațiile să reprezinte angajații la nivelul unității.

Potrivit oficialilor BNS, aceste modificări ar putea întări dialogul social și echilibrul în relațiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esențiale. 

Prin aceste amendamente, BNS urmărește ca viitoarele modificări ale Codului Muncii să reflecte un parteneriat social real, corect, să ofere protecție angajaților și să consolideze negocierea colectivă ca instrument esențial pentru stabilirea condițiilor de muncă, prevenind abuzurile și asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale salariaților.

codul muncii
sporuri salariale
angajati
angajatori
