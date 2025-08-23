Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate

Ca urmare a modificării programului Festivalului „Enisala - Unitate la Cetate”, în sensul anulării primei zile de spectacole pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, vă prezentăm noua configurație a manifestărilor artistice din cadrul festivalului:

Sâmbătă, 23 august 2025:

Ansamblurile „Dorulețul“, „PerlaDeltei“, „ZadunaiskaSici“

Cele mai tari concerte, oferite de:

Alex Velea

TheUrs

Zdob și Zdub

Spectacol de lasere

Foc de artificii

Numai pentru dumneavoastră, începând cu ora 19.00: Show aviatic și de parașutism

Duminică, 24 august 2025:

Daniela Matache (profesor canto) și Sara Mihai (solistă)

Ansambluri locale: „Heracleea“ și Ansamblul Cultural Sarichioi

Andra Gogan

Bosquito

Bere Gratis Oficial

Spectacol de lasere

Luni, 25 august 2025:

Ansamblul „Altona“

Acoustic Boys

The Motans

Andra

Foc de artificii

Nu ratați cel mai frumos eveniment al verii 2025, organizat la Tulcea!

Ne vedem cu toții la cetate, sperăm fără alte evenimente neprevăzute!

