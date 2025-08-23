Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate

Ca urmare a modificării programului Festivalului „Enisala - Unitate la Cetate”, în sensul anulării primei zile de spectacole pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, vă prezentăm noua configurație a manifestărilor artistice din cadrul festivalului:
Sâmbătă, 23 august 2025:
Ansamblurile „Dorulețul“, „PerlaDeltei“, „ZadunaiskaSici“
Cele mai tari concerte, oferite de:
Alex Velea
TheUrs
Zdob și Zdub
Spectacol de lasere
Foc de artificii
Numai pentru dumneavoastră, începând cu ora 19.00: Show aviatic și de parașutism
Duminică, 24 august 2025:
Daniela Matache (profesor canto) și Sara Mihai (solistă)
Ansambluri locale: „Heracleea“ și Ansamblul Cultural Sarichioi
Andra Gogan
Bosquito
Bere Gratis Oficial
Spectacol de lasere
Luni, 25 august 2025:
Ansamblul „Altona“
Acoustic Boys
The Motans
Andra
Foc de artificii
Nu ratați cel mai frumos eveniment al verii 2025, organizat la Tulcea!
Ne vedem cu toții la cetate, sperăm fără alte evenimente neprevăzute!
de Val Vâlcu