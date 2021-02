Procurorul-șef al DNA se plânge de buget: Nu ne putem desfășura activitatea

"Referitor la buget, noi am cerut o sumă care să ne permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. Am cerut pentru serviciul tehnic, pentru dezvoltarea acestuia, atât uman cât şi tehnic, cred că am cerut vreo 30 de milioane de lei şi am primit 6. Deci, ne vom putea desfăşura activitatea probabil până la o rectificare", a afirmat Crin Bologa în cadrul conferinţei în care a prezentat raportul de activitate pe anul trecut.



El a adăugat că activitatea DNA nu se poate desfăşura "în bune condiţii" cu sumele alocate.



"Noi suntem ordonatori secundari de credite. Bugetul nostru trece prin bugetul Ministerului Public şi probabil Executivul a apreciat să ne aloce o sumă redusă faţă de ceea ce am cerut, pentru ca în cursul anului 2021 să se vină cu rectificări bugetare. Aşa cum arată proiectul de buget, noi nu ne putem desfăşura activitatea în bune condiţii. Dar se pare că în cazul tuturor instituţiilor e la fel şi atunci noi înţelegem şi situaţia asta şi sperăm ca pe parcursul anului, prin rectificări bugetare, să primim, a spus Bologa, conform Agerpres.