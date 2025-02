Procurorii susțin că Horațiu Potra a finanțat campania lui Călin Georgescu cu bani cash și o limuzină Mercedes GLE Coupe (POZA)

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Călin Georgescu de primirea unor sume semnificative de bani în numerar din partea mercenarului Horațiu Potra în timpul campaniei electorale din 2024, bani pe care nu i-a declarat oficial, conform documentelor consultate de G4Media. Conform acestora, Georgescu ar fi beneficiat și de o limuzină Mercedes GLE Coupe, pusă la dispoziție de Potra și un asociat al acestuia, mașina fiind închiriată de la Țiriac Auto. Prețul unei limuzine de acest tip poate ajunge între 100.000 și 150.000 de euro, iar Potra ar fi plătit lunar 16.900 de lei pentru închiriere.

Sursa Foto: Antena 3 CNN

Procurorii susțin că au dovezi clare că Georgescu a utilizat limuzina respectivă. În data de 16 iunie 2024, acesta a fost sancționat cu o amendă de 660 de lei pentru depășirea limitei de viteză pe A1, în timp ce conducea vehiculul închiriat de Potra. O altă dovadă a implicării financiare a fost o tranșă de 10.000 de dolari, înmânată de un angajat al lui Potra lui Georgescu în luna iunie. De asemenea, anchetatorii au descoperit că Potra s-a întâlnit în 2022 cu omul de afaceri Frank Timiș, solicitându-i între 20 și 35 de milioane de dolari pentru a susține campania lui Georgescu.

Aceste informații sunt esențiale având în vedere că Georgescu a declarat oficial că nu a cheltuit niciun ban în campania electorală din 2024, susținând că nu a primit finanțare. Procurorii mai susțin că întâlnirile între Horațiu Potra și Georgescu au avut loc frecvent, iar banii în numerar au fost transmiși constant, în ciuda declarațiilor oficiale ale acestuia.

Fragmente din documentul procurorilor:

Analiza conversațiilor purtate atât de GEORGESCU CĂLIN cu POTRA HORAȚIU, cât și de POTRA HORAȚIU cu diverse persoane din mediul său relațional – NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN, arată faptul că în intervalul mai – noiembrie 2024, GEORGESCU CĂLIN s-a întâlnit în mod repetat cu POTRA HORAȚIU ori cu NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN, pe raza municipiului București ori în județul Ilfov, natura discuțiilor purtate evidențiind că întâlnirile erau ocazionate de preluarea de către cel dintâi a unor sume de bani – cash de la POTRA HORAȚIU, remise fie direct de către acesta din urmă, fie de interpușii săi – NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, PANȚA DAN CRISTIAN, LUP ANDREI FLORIN.

Astfel, la data de 12.06.2024, POTRA HORAȚIU îi menționa lui GEORGESCU CĂLIN că el se află în drum spre Congo, dar că un interpus de-al său va veni la București peste 2 zile (în data de 14.06): “Să trăiți. Sunt în drum spre Congo dar poimâine vine băiatul care a fost cu mașina în Buc(urești) și poate să vină la bar acolo. Eu ajung doar pe 19.06 în București” (referire la NEDELCU ANDREI-ȘTEFAN care a predat la data de 21.05.2024 autoturismul B 450 TAR) împrejurare în care GEORGESCU CĂLIN a menționat următoarele: “Mulțumesc. Confirm. Vineri la ora 10 în același loc, mă văd cu băiatul tău”.

Cu toate acestea, la data de 14.06.2024, GEORGESCU CĂLIN i-a comunicat lui POTRA HORAȚIU că persoana de legătură nu s-a prezentat la locul convenit anterior: “Horațiu, bună dimineața. Scuze. Eu sunt de la 10 la locul știut. Băiatul nu este prezent. Știi ceva? Sau plec”.

POTRA HORAȚIU a văzut mesajul doar în data de 15.06.2024, angajându-se să ia legătura cu persoana respectivă: “Să trăiți, eu am fost pe drum spre Congo. Am ajuns aseară. Acum am văzut mesajul. Îl sun acum”. Imediat, POTRA HORAȚIU l-a contactat pe NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, chestionându-l dacă s-a întâlnit cu GEORGESCU CĂLIN și indicându-i să-l contacteze pe acesta din urmă în vederea remiterii sumei de 10.000 de dolari: “Andrei ai fost ieri să-i duci la omul cu mașina banii? Sună-l azi dacă nu și vezi unde te poți întâlni cu el. 10.000$.”. Faptul că “omul cu mașina” era GEORGESCU CĂLIN a fost confirmat de faptul că imediat după mesajele text expediate, POTRA HORAȚIU i-a transmis lui NEDELCU ANDREI ȘTEFAN contactul telefonic al lui GEORGESCU CĂLIN. În cursul aceleiași zile, NEDELCU ANDREI ȘTEFAN i-a relatat lui POTRA HORAȚIU că a luat legătura cu GEORGESCU CĂLIN, care urma să îi transmită o locație de întâlnire, confirmându-i ulterior materializarea demersului: “am rezolvat”.

La data de 03.08.2024, GEORGESCU CĂLIN l-a contactat pe POTRA HORAȚIU, mesajul său făcând referire la nevoia de sprijin în perspectiva alegerilor prezidențiale: “Poate reușim să ne vedem la final de săptămâna viitoare. Începând de vineri după amiaza. Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog am nevoie de sprijin până atunci”, evidențiindu-se disponibilitatea manifestată de POTRA HORAȚIU atât în ceea ce privește materializarea întâlnirii cât și continuarea susținerii lui GEORGESCU CĂLIN: “Să trăiți. Ne vedem sigur după data de vineri. Cu sprijinul, continuăm ca și până acum. Respect”.

Discuțiile purtate în intervalul octombrie-noiembrie 2024 evidențiază indiciile remiterii, pe perioada campaniei electorale, a unor noi sume de bani de către POTRA HORAȚIU, direct ori prin interpuși, către candidatul GEORGESCU CĂLIN.

Din analiza probelor din dosar rezultă indicii temeinice privind finanțarea nedeclarată a campaniei electorale a lui CALIN GEORGESCU, acesta beneficiind de sprijinul financiar al lui POTRA HORAȚIU. Astfel, CALIN GEORGESCU a utilizat, cu titlu gratuit, o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlată de un apropiat al lui POTRA HORAȚIU, PANTA DAN CRISTIAN. Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 LEI, a fost efectuată de POTRA HORAȚIU în numerar, iar conversațiile din aplicațiile de mesagerie demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment. De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către GEORGESCU CĂLIN, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui POTRA HORAȚIU, în locații din București și Ilfov. Toate aceste elemente conturează suspiciunea că GEORGESCU CĂLIN a beneficiat de finanțare nedeclarată a campaniei electorale, prin mijloace ocolitoare și incompatibile cu prevederile legale privind transparența și legalitatea finanțării campaniei electorale.

Această implicare a lui POTRA HORAȚIU în finanțarea campaniei electorale a lui CALIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul că, încă din 27.04.2022, CALIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORAȚIU să-l abordeze pe FRANK TIMIS în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD. Pentru compensație, POTRA HORAȚIU a spus că CALIN GEORGESCU „va deschide toate minele din Ro, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU”, după câștigarea alegerilor. CG afirmă „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”. ◦ „Să trăiți, Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președinția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vorbi cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are „Elefanți minieri în Africa” și nu prea vrea să se mai implice în Ro. Asta spuneți dumneavoastră cândva, raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din Ro. Cred că m-a contactat pentru că un fost coleg de Legiune care știe că lucrez pentru Dvs, îi este apropiat, a avut grijă de copiii lui. D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea.”

Elementele de fapt reținute în cauză sunt de natură să combată argumentația în sensul că întreaga campanie electorală a lui CALIN GEORGESCU nu a beneficiat de nicio formă de finanțare, iar eventualele plăți făcute au avut la bază acte dezinteresate de voluntariat din partea plătitorilor, care nu au fost cunoscute de beneficiar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News