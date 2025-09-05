Data publicării:

Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles

Autor: Doinița Manic
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Prințul Harry ar avea mare nevoie să se întâlnească cu tatăl său, Regele Charles.

Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu tatăl său, Regele Charles, în cadrul vizitei sale iminente în Marea Britanie, susține un expert regal. Ducele de Sussex urmează să ajungă în țara natală în doar câteva zile, singur, pentru a participa la ceremonia anuală WellChild Awards de la Londra.

Este prima dată, după aproape șase luni, când Harry traversează Atlanticul. Ultima sa vizită în Regat a fost pentru procesul de la Înalta Curte privind modificările aranjamentelor de securitate din Marea Britanie. După ce a pierdut procesul, el a acordat un interviu exploziv BBC, în care a dezvăluit că Regele nu vrea să vorbească cu el, dar a adăugat că și-ar dori o reconciliere, amintește Mirror.

Luna trecută, s-a aflat că apropiați de rang înalt ai Regelui și ai Ducelui au avut o întâlnire la Londra, descrisă drept un pas spre refacerea relației dintre Harry și Familia Regală. Acest lucru ar putea deschide calea pentru prima întâlnire tată-fiu din februarie 2024, când Regele și-a dezvăluit public diagnosticul de cancer.

"Harry are disperată nevoie de strălucirea pe care i-ar aduce-o întâlnirea cu tatăl său"

 

„În opinia mea, Harry are disperată nevoie de strălucirea pe care i-ar aduce-o întâlnirea cu tatăl său. Are nevoie să se vadă în lumina de fiu al regelui. Cred că Harry ar fi foarte dornic să își vadă tatăl, iar ca părinte, aș spune că și Charles probabil și-ar dori să îl revadă”, a spus biografa și experta regală Ingrid Seward pentru Newsweek.

Este foarte puțin probabil ca Harry să își daducă copiii, pe Prințul Archie și Prințesa Lilibet, în această vizită. El a declarat anterior că lipsa unor aranjamente de securitate adecvate face ca revenirea în UK să fie „prea periculoasă”. Aceasta înseamnă că Regele Charles aproape că nu și-a văzut nepoții – întâlnind-o pe Lilibet o singură dată.

„Pentru că Regele nu își vede nepoții, asta trebuie să fie foarte trist pentru el, iar dacă se poate organiza o întâlnire fără prea multă dramă, atunci îl va vedea pe Harry”, a adăugat Ingrid Seward.

"Un început între Charles și Harry"

 

Un apropiat din SUA a declarat anterior pentru Mirror că există șanse mari ca cei doi să se revadă:

„Este clar că acum există o determinare de ambele părți ca acest lucru să se întâmple. Nimeni nu pretinde că problemele din cadrul familiei au fost rezolvate, dar este un început între Charles și Harry. Pentru prima dată după mult timp, există un sentiment real că reconcilierea este aproape”.

Sursa a continuat: „După 20 de luni de separare și cu Regele aflat încă sub tratament, sentimentul este că acum este momentul potrivit pentru a face acest pas. Nu este vorba despre gesturi mărețe sau întâlniri formale, ci despre o simplă conversație față în față între un tată și fiul său. Prioritatea este discreția și demnitatea, dar și păstrarea deschisă a ușii pentru dialogul viitor”.

Trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a

 

Prezența lui Harry la WellChild Awards de luni va coincide cu împlinirea a trei ani de la moartea bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, la Castelul Balmoral. Ducele va ține un discurs, va vorbi cu copii grav bolnavi și cu familiile acestora și va înmâna un premiu unui „copil inspirațional” cu vârsta între 4 și 6 ani.

Harry a participat la acest eveniment de 14 ori până acum și este patron al organizației caritabile de 17 ani. WellChild se descrie drept organizația națională a Marii Britanii care „face posibil ca tinerii cu nevoi medicale complexe să aibă o viață cât mai bună acasă, nu în spital, ori de câte ori este posibil”.

Într-o declarație, Harry a spus: „Este mereu o onoare să particip la WellChild Awards și să întâlnesc copiii, familiile și profesioniștii incredibili care ne inspiră prin forța și spiritul lor. De 20 de ani, aceste premii scot la lumină curajul tinerilor cu probleme medicale complexe și pun în prim-plan devotamentul îngrijitorilor – fie ei membri de familie sau profesioniști – care îi sprijină la fiecare pas. Poveștile lor ne reamintesc de puterea compasiunii, a conexiunii și a comunității”.

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

