Primul spectacol pe Broadway de la începutul pandemiei. Vaccinul, condiţie pentru participare

Primul concert va fi pe 26 iunie și potrivit organizatorilor doar persoanele vaccinate vor putea participa. Scena va fi amenajată la Teatrul Sf. Iacob, iar spectacolul va fi rula până pe 4 septembrie.

Spectacolul Springsteen on Broadway a fost lansat pentru prima dată în anul 2017 iar până în 2019 fiecare show a fost un succes de casă. Artistul de 72 de ani a reușit să includă între piesele sale originale pe care le interpretează și numeroase povești de viață prin intermediul cărora a reușit să transforme întreg spectacolul în unul în care relaționează direct cu publicul, scrie dordevacanta.ro.

Cei care vor să participe la spectacol trebuie să demonstreze că au fost vaccinați de mai mult de 14 zile cu unul dintre serurile produse de Johnson, AstraZeneca, Moderna sau Pfizer. Copiii sub 16 ani pot participa chiar dacă nu au fost vaccinați, dar trebuie să prezinte un test PCR negativ și să fie însoțiți de un adult vaccinat.

Bruce Frederick Joseph Springsteen (n. 23 septembrie 1949, Long Branch, New Jersey), poreclit „The Boss”, este un cântăreț american, compozitor și interpret care înregistrează cu E Street Band. Springsteen este cunoscut în toată lumea pentru rock-ul său romantic, versurile sale poetice și pentru sentimentele sale pentru cultura americană centrate pe New Jersey-ul de origine. A compus nu o singură dată coloana sonoră pentru diverse producții cinematografice, iar pentru muzica originală a filmului Philadelphia din 1993 - cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale - a fost premiat cu Globul de Aur, cu Grammy și cu Oscar, scrie Wikipedia.

