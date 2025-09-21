Primarul din Nikolaev: Credeți că Rusia nu are curaj să atace NATO, dar o poate face pentru că sunt suficient de stupizi să ia decizia

În cadrul panelului „Ukraine Security and Resilience towards Reconstruction”, primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Syenkevych, a transmis un apel către partenerii occidentali și către opinia publică internațională: „Nu obosiți. Ce ni se întâmplă nouă vi se poate întâmpla și vouă.”

Panelul „Ukraine Security and Resilience towards Reconstruction” a reunit experți europeni, dar și primari, printre care edilul orașului ucrainean Nikolaev, aflat în imediata apropiere a liniei frontului și un obiectiv pentru ocupantul rus în a crea ceea ce Moscova numește Novorossiya - ruperea întregului sud-est al Ucrainei, anexarea acestei regiuni și ajungerea la Gurile Dunării. În panel a fost prezent și Ionuț-Florin Pucheanu, primarul municipiului Galați.

În contextul discuțiilor economice privind reconstrucția Ucrainei, dar și a rezilienței în acest proces, primarul orașului Nikolaev a atras atenția Occidentului să nu interpreteze greșit ambițiile militare ale Rusiei, căci s-ar putea să ne trezim cu o surpriză neplăcută.

Inspirându-se dintr-o replică a filmului Snatch, el a avertizat că nu trebuie subestimată „previzibilitatea prostiei” atunci când vine vorba despre Rusia. „Când credeți că Rusia nu va îndrăzni să atace NATO, să nu ne amăgim. O pot face tocmai pentru că sunt suficient de proști să facă asta”, a afirmat Syenkevych.

„Nu obosiți. Mergeți înainte. Pentru că ceea ce ni se întâmplă nouă se poate întâmpla și vouă. E vital să opriți această amenințare, fiindcă nu e doar o luptă pentru teritoriu. Este o luptă pentru viitor”, a mai punctat edilul ucrainean, în cadrul Aspen European Strategic Forum 2025.

Militari ai ocupantului rus acționând în Ucraina. Foto: Ministerul Apărării din Rusia

Într-o paralelă cu reacțiile Occidentului la alte conflicte, primarul a amintit cum oamenii obișnuiau să privească tragedia Siriei ca pe un eveniment îndepărtat, schimbând canalul de televiziune atunci când imaginile deveneau prea dure. „Dar noi, în Ucraina, nu putem schimba canalul. Trăim acest dezastru în fiecare zi, în fiecare minut. De aceea vă rog: Nu vă lăsați copleșiți de oboseală și continuați să ajutați!”, a subliniat el.

Reconstrucția Ucrainei și riscul ca regiunile distruse de război să se scufunde în sărăcie și să fie un focar al influenței pro-ruse

Syenkevych a vorbit și despre provocările economice ale orașului Nikolaev, grav afectat de relocarea companiilor către vestul Ucrainei.

„Am pierdut mult din veniturile noastre și am trecut de la un oraș susținut de bugetul de stat la unul care se luptă pentru supraviețuire. În primii ani de război ne-am concentrat pe nevoile de bază, dar acum ne pregătim să redevenim puternici și să planificăm dezvoltarea pe termen lung”, a explicat edilul.

Clădire de blocuri civile din Nikolaev, lovită de ocupantul rus

El a insistat asupra nevoii unei strategii naționale coerente, care să integreze fiecare regiune în reconstrucția țării altfel după război e posibil să se nască focare și teritorii pro-ruse ca urmare a situației economice dezastruoase. „Astăzi, Ucraina este un corp handicapat, fără să ma deținem mine, fără producție de metal, fără șantiere navale. Trebuie să regândim rolul fiecărei regiuni și să le oferim instrumente economice specifice. Altfel, oamenii vor migra, iar regiunile distruse se vor transforma în zone sărace, vulnerabile și chiar deschise influenței pro-ruse”, a avertizat primarul.

Un alt punct sensibil abordat a fost cel al investițiilor pierdute în domeniul energiei verzi unde edilul admite doza de naivitate a Kievului.

„Am fost naivi. Ne gândeam cum să construim viitorul cu energie regenerabilă, prin vânt și soare. Toate acele miliarde în investiții au fost distruse. Rușii au aruncat în aer barajul Kahovka, una dintre cele mai mari hidrocentrale din Ucraina. Acum nu mai putem nici măcar naviga pe râurile noastre. Totul a fost distrus printr-un singur act de barbarie”, a relatat Syenkevych.