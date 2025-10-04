€ 5.0889
Data actualizării: 22:57 04 Oct 2025 | Data publicării: 22:56 04 Oct 2025

Primărița care a cheltuit zeci de mii de euro din bani publici pe haine de lux a expus toate cheltuielile colegilor săi
Autor: Iulia Horovei

haine de lux scumpe euro Sursa foto: Freepik
 

Primărița implicată în scandal n-ar fi la prima abatere de acest fel.

Primărița Parisului, Anne Hidalgo, se confruntă cu un scandal legat de cheltuieli din fonduri publice. Aceasta a cheltuit aproximativ 13.800 de euro pe articole vestimentare de lux, printre care două rochii Dior, un palton Burberry, o bluză Dior și tratamente de înfrumusețare în timpul unei vizite la Tokyo pentru Jocurile Paralimpice din 2024, potrivit The Telegraph.

Cum justifică edilul cheltuielile

În total, cheltuielile sale pentru îmbrăcăminte și călătorii au însumat 84.200 de euro, potrivit documentelor obținute de organizația Civic Transparency printr-o cerere de acces la informații publice.

Hidalgo a declarat că aceste achiziții au fost necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale și că nu a depășit plafonul legal de cheltuieli. Totuși, cazul a generat critici puternice și apeluri la demisie din partea opoziției.

Nu a vrut să fie singura vizată. A publicat și cheltuielile colegilor

Ca reacție, primărița a decis să facă publice cheltuielile tuturor primarilor de arondisment din Paris, invocând transparența administrativă.

Ulterior, presa a publicat informații despre cheltuieli controversate și în rândul altor edili, inclusiv prieteni și adversari politici ai lui Hidalgo. Printre acestea se numără sume mari pentru curățătorie, mese scumpe la restaurant sau achiziții personale.

Regulile privind cheltuielile de protocol prevăd un plafon anual de 19.720 de euro pentru primarul Parisului și 11.092 de euro pentru primarii de arondisment, însă aceste reguli sunt considerate neclare.

Scandalul s-a amplificat prin implicarea mai multor figuri politice, inclusiv a lui Rachida Dati, ministrul Culturii și principală rivală a lui Hidalgo, care a fost criticată pentru nedeclararea unor bijuterii în valoare de 400.000 de euro, însă aceasta a susținut că nu a făcut nimic ilegal. Echipa lui Hidalgo a susținut că opoziția de dreapta folosește aceste informații pentru a-i afecta imaginea.

Organizația Civic Transparency, care a făcut publice documentele, primește o parte din finanțare de la omul de afaceri Pierre-Édouard Stérin, recunoscut pentru susținerea mișcărilor de extremă dreapta.

Anne Hidalgo nu ar fi la prima abatere

Anne Hidalgo a mai fost investigată pentru presupuse utilizări necorespunzătoare ale fondurilor publice, inclusiv o călătorie în Tahiti în 2023 care ar fi fost parțial de natură personală. Ancheta este încă în desfășurare.

Popularitatea sa a scăzut semnificativ în ultimii ani. În alegerile prezidențiale din 2022 a obținut doar 1,7% din voturi, iar influența sa politică în cadrul Partidului Socialist s-a diminuat.

Totuși, susținătorii ei afirmă că bilanțul mandatului, cum ar fi reducerea poluării, extinderea pistelor pentru biciclete și pregătirea Jocurilor Olimpice, va conta mai mult pe termen lung decât noul scandal.

