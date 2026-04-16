Prețul petrolului a scăzut joi dimineață, pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran

Prețurile petrolului scad sub 95 de dolari, iar acțiunile asiatice ating maxime record pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord de pace cu Iranul.
Prețurile petrolului au scăzut la aproximativ 94 de dolari joi dimineață, iar acțiunile asiatice au crescut, datorită optimismului cu privire la un posibil acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, scrie Yahoo Finance.
Țițeiul Brent a deschis în scădere cu 0,4%, la 94,55 dolari pe baril, după ce s-a raportat că Iranul ar putea lua în considerare permiterea trecerii libere a navelor prin partea omaneză a Strâmtorii Hormuz fără riscul de atac, ca parte a propunerilor oferite în negocierile cu Statele Unite.
A crescut ulterior cu 0,3%, la 95,23 dolari pe baril, deoarece un incendiu major la o rafinărie de petrol din Australia a stârnit îngrijorări legate de aprovizionare.
Indicele japonez Nikkei a atins un nou record în primele tranzacții, în creștere cu 2,2%, în timp ce cel mai larg indice MSCI de acțiuni Asia-Pacific din afara Japoniei a câștigat 0,9%, plasându-l pe drumul cel bun pentru a treia zi consecutivă de câștiguri. Contractele futures S&P 500 au fost, de asemenea, în creștere.
Câștigurile au urmat unei sesiuni puternice de miercuri pe Wall Street, unde indicele S&P 500 a crescut cu 0,8%, iar Nasdaq a câștigat 1,6%, după ce rezultatele trimestriale solide ale Bank of America și Morgan Stanley au ridicat ambii indici la niveluri record. Cu aproximativ 6% dintre companii care au raportat câștiguri, 84% au depășit așteptările analiștilor.
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci