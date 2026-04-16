Prețul petrolului a scăzut joi dimineață, pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran
Data publicării: 08:39 16 Apr 2026

Prețul petrolului a scăzut joi dimineață, pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Prețurile petrolului scad sub 95 de dolari, iar acțiunile asiatice ating maxime record pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord de pace cu Iranul.

Prețurile petrolului au scăzut la aproximativ 94 de dolari joi dimineață, iar acțiunile asiatice au crescut, datorită optimismului cu privire la un posibil acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, scrie Yahoo Finance.

Țițeiul Brent a deschis în scădere cu 0,4%, la 94,55 dolari pe baril, după ce s-a raportat că Iranul ar putea lua în considerare permiterea trecerii libere a navelor prin partea omaneză a Strâmtorii Hormuz fără riscul de atac, ca parte a propunerilor oferite în negocierile cu Statele Unite.

A crescut ulterior cu 0,3%, la 95,23 dolari pe baril, deoarece un incendiu major la o rafinărie de petrol din Australia a stârnit îngrijorări legate de aprovizionare.

Indicele japonez Nikkei a atins un nou record în primele tranzacții, în creștere cu 2,2%, în timp ce cel mai larg indice MSCI de acțiuni Asia-Pacific din afara Japoniei a câștigat 0,9%, plasându-l pe drumul cel bun pentru a treia zi consecutivă de câștiguri. Contractele futures S&P 500 au fost, de asemenea, în creștere.

Câștigurile au urmat unei sesiuni puternice de miercuri pe Wall Street, unde indicele S&P 500 a crescut cu 0,8%, iar Nasdaq a câștigat 1,6%, după ce rezultatele trimestriale solide ale Bank of America și Morgan Stanley au ridicat ambii indici la niveluri record. Cu aproximativ 6% dintre companii care au raportat câștiguri, 84% au depășit așteptările analiștilor.

pret petrol
război Orientul Mijlociu
sua
iran
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Peter Magyar l-a invitat pe Benjamin Netanyahu la Budapesta
Publicat acum 33 minute
Inscop: Ce cred românii despre războiul din Iran
Publicat acum 34 minute
LOTO: Peste 12,68 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 16 aprilie, 2026
Publicat acum 41 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Antidotul consumului „la un click distanță”. Avertisment de la BNR
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Lidl intră pe piața telefoniei mobile. Compania anunță că va oferi abonamente ieftine în 30 de țări
Publicat acum 2 ore si 30 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Prețul petrolului a scăzut joi dimineață, pe măsură ce cresc speranțele pentru un acord între SUA și Iran
Publicat acum 41 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
