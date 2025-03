Pompierul rănit acum o lună de explozia unei butelii în timpul unei intervenţii a murit. ISU Prahova: A dat totul până la ultima suflare

Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova care a fost grav rănit în urmă cu o lună, în timpul unei intervenţii la un incendiu, a murit. Vesta tristă a fost dată de ISU Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

"Cu inimile frânte, după patru săptămâni în care ne-am rugat și am sperat la unison, am primit cumplita veste că Adrian, fratele nostru de arme, a pierdut lupta cu suferința. Și-a dedicat viața până la sacrificiul suprem, onorând jurământul depus față de țară și demonstrând curaj, abnegație și un devotament neobosit. Vom continua să onorăm memoria lui prin munca noastră, având mereu în inimi curajul care a prins formă umană, și care, pentru noi, salvatorii prahoveni, are și un nume: Plutonier adjutant Păduraru Adrian.

"A dat totul până la ultima suflare"

Mereu în prima linie, mereu dorind să îi inspire pe cei mai tineri prin exemplul propriu, a dat totul până la ultima suflare. Așa era Adrian, așa ni-l vom aminti mereu. A lăsat un gol imens, o durere profundă și greu de exprimat în cuvinte... De asemenea, gândurile noastre merg și către familia greu încercată în aceste momente. Adresăm sincere condoleanțe și le suntem alături! Eroii nu mor niciodată!" a scris ISU Prahova pe pagina de Facebook.

Reamintim că un pompier și doi jandarmi din Ploiești, aflați în misiune, au fost răniți după ce o butelie a explodat, acum o lună. S-a întâmplat în timp ce echipajele interveneau pentru a stinge flăcările care cuprinseseră două case. Proprietarii au reușit să iasă teferi din locuințe și au privit neputincioși, împreună cu vecinii, cum focul amenința să se extindă. În unul dintre imobile se afla o butelie care a explodat, iar pompierul în vârstă de 41 de ani a fost grav rănit, fiind transportat la spital. Colegii săi precizaseră atunci că acesta era echipat corespunzător. În cele din urmă, salvatorii au reușit să stingă incendiul, însă cele două case au fost serios avariate. Cei doi jandarmi răniți nu au mers la spital.

