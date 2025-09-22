Polonia va doborî orice obiect care îi încalcă spațiul aerian

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni, la o conferință de presă, că decizia de a doborî drone sau alte obiecte care încalcă spațiul aerian al țării va fi luată „fără discuții”.

El a precizat că, în situațiile neclare, autoritățile vor rămâne în contact cu aliații: „Decizia de a doborî obiectele zburătoare o vom lua fără discuții atunci când acestea încalcă teritoriul nostru. Nu avem nimic de discutat aici”, potrivit tvn24.pl.

Polonia nu știe câte drone au intrat, încă, în spațiul său aerian

Întrebat de ce nu se știe până acum numărul exact de drone care au căzut în spațiul teritorial al Poloniei pe 10 septembrie, Tusk a explicat că identificarea dronelor este în curs și că nu toate obiectele detectate reprezintă o amenințare.

„Nu este ca și cum rușii ne-au informat câte drone au pătruns. Identificarea și recunoașterea dronelor este în curs. Trebuie să ținem cont și de faptul că dronele civile sunt utilizate pe scară largă aici, în Polonia. Am avut cazuri în care obiectele găsite nu făceau parte din această agresiune dronă.

Încercăm să fim foarte riguroși și vom informa despre fiecare astfel de descoperire. În acest moment nu există motive să considerăm că vreunul dintre aceste obiecte reprezintă un pericol”, a mai spus premierul polonez.