€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:59 22 Sep 2025

Polonia va doborî orice obiect care îi încalcă spațiul aerian

Autor: Iulia Horovei
drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

Premierul polonez Donald Tusk a susținut, luni, 22 septembrie, că orice dronă sau obiect care pătrunde în spațiul aerian al țării va fi doborât.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni, la o conferință de presă, că decizia de a doborî drone sau alte obiecte care încalcă spațiul aerian al țării va fi luată „fără discuții”.

El a precizat că, în situațiile neclare, autoritățile vor rămâne în contact cu aliații: „Decizia de a doborî obiectele zburătoare o vom lua fără discuții atunci când acestea încalcă teritoriul nostru. Nu avem nimic de discutat aici”, potrivit tvn24.pl.

Polonia nu știe câte drone au intrat, încă, în spațiul său aerian

Întrebat de ce nu se știe până acum numărul exact de drone care au căzut în spațiul teritorial al Poloniei pe 10 septembrie, Tusk a explicat că identificarea dronelor este în curs și că nu toate obiectele detectate reprezintă o amenințare.

„Nu este ca și cum rușii ne-au informat câte drone au pătruns. Identificarea și recunoașterea dronelor este în curs. Trebuie să ținem cont și de faptul că dronele civile sunt utilizate pe scară largă aici, în Polonia. Am avut cazuri în care obiectele găsite nu făceau parte din această agresiune dronă.

Încercăm să fim foarte riguroși și vom informa despre fiecare astfel de descoperire. În acest moment nu există motive să considerăm că vreunul dintre aceste obiecte reprezintă un pericol”, a mai spus premierul polonez.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald tusk
polonia
drone
rusia
spatiu aerian
premier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
The Collective - Un An de Voluntariat cu Impact la Kaizen Gaming
Publicat acum 32 minute
România riscă să piardă 17 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură. Fermierii trag un semnal de alarmă
Publicat acum 48 minute
Bucureștiul – între modernizare și inerție, după zece ani de schimbări
Publicat acum 55 minute
Protest violent pro-Palestina în centrul orașului Milano / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cum să alegeți casca potrivită pentru scuter
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 18 ore si 6 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 17 ore si 58 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close