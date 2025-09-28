Polonia și-a închis parțial spațiul aerian: "Situație neprevăzută"

Măsura a fost justificată de autorități prin existența unei „activități militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, o formulare care sugerează o situație de urgență în contextul evoluțiilor tensionate din regiune.

Armata poloneză a confirmat că a ridicat de la sol aeronave de luptă pentru a asigura securitatea spațiului aerian, după ce Rusia a declanșat o nouă serie de atacuri asupra Ucrainei.

„În legătură cu activitatea aviației cu rază lungă de acțiune a Federației Ruse, care desfășoară lovituri pe teritoriul Ucrainei, aeronave poloneze și aliate au început să opereze în spațiul nostru aerian”, au transmis forțele armate poloneze printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter).

Comunicatul armatei arată caracterul preventiv al acestor acțiuni, precizând că scopul lor este protejarea spațiului aerian și a cetățenilor Poloniei. Rzeszow, una dintre zonele unde spațiul aerian a fost închis, este cunoscut ca un nod logistic crucial pentru transportul de ajutor militar către Ucraina, fiind foarte aproape de granița ucraineană. Astfel, orice mișcare în acest sector este monitorizată îndeaproape de NATO și de partenerii regionali.

Ce se întâmplă în regiune

Incidentul vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice ucrainene, în special asupra rețelelor energetice și a depozitelor de armament. Potrivit datelor furnizate de Forțele Aeriene ale Ucrainei, la ora 03:00 GMT erau active alerte aeriene pe întreg teritoriul țării, ceea ce sugerează o campanie de atacuri pe scară largă. Aceste alerte obligă populația civilă să se adăpostească în buncăre și stații de metrou, în timp ce apărarea antiaeriană este mobilizată pentru a intercepta rachetele și dronele lansate dinspre Rusia.

Decizia Poloniei de a închide spațiul aerian și de a mobiliza avioanele de luptă este o nouă dovadă a tensiunilor care persistă pe flancul estic al NATO, în contextul în care Alianța se teme că un incident de securitate ar putea escalada rapid. Este a doua oară în ultimele luni când Polonia ridică de urgență avioane pentru a monitoriza și securiza cerul, ceea ce arată că riscul de extindere a conflictului din Ucraina în statele vecine rămâne prezent.

Situația este urmărită atent de comunitatea internațională, iar reacția rapidă a Varșoviei subliniază importanța strategică a regiunii. Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi prelungite și după ora anunțată sau dacă vor fi urmate de noi restricții de securitate, în funcție de evoluția atacurilor asupra Ucrainei și de eventuale riscuri pentru teritoriul polonez.