Atenționare de călătorie MAE: Polonia prelungește controalele la graniță. Timpi mai mari la intrare din Germania și Lituania

Ministerul Afacerilor Externe anunţă românii că autorităţile poloneze vor menţine controalele temporare la frontierele cu Germania şi Lituania pentru încă şase luni, până la 6 aprilie 2026, măsură transmisă printr-un comunicat oficial.

Decizia se va traduce, potrivit MAE, în timpi de aşteptare mai mari la punctele de trecere a frontierei, în special pentru persoanele care intră în Polonia. Călătorii, dar şi cei aflaţi în tranzit, sunt sfătuiţi să ţină cont de aceste întârzieri planificându-şi corespunzător deplasările.

Situaţii de urgenţă sau dificultăţi pentru cetăţenii români în Polonia

Pentru situaţii de urgenţă sau pentru cetăţenii români care întâmpină dificultăţi în Polonia, Ministerul reaminteşte că este disponibil telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea informărilor oficiale privind traficul la frontieră şi reglementările locale pe paginile: https://www.strazgraniczna.pl, News Ministry of the Interior and Administration - Portal Gov.pl, www.gov.pl, http://varsovia.mae.ro şi http://www.mae.ro, conform Agerpres.