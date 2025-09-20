€ 5.0719
Data actualizării: 12:38 20 Sep 2025 | Data publicării: 11:58 20 Sep 2025

Polonia a ridicat din nou avioanele de vânătoare de la sol, după atacurile ruse în Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava
eurofighter_09908500 Foto: Agerpres
 

Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare după lovituri ruseşti cu sute de rachete şi drone în Ucraina.

Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform Reuters și Agerpres.

În acelaşi timp, apărarea antiaeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar poloneze au fost puse în stare de alertă maximă, a scris pe X comandamentul operaţional al Poloniei.

La ora 03.40 GMT alarmele aeriene au răsunat în aproape toată Ucraina, avertizând asupra unor atacuri ruseşti cu rachete şi drone.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ulterior că atacul a fost "masiv", cu 40 de rachete şi 580 de drone, fiind vizate obiective de infrastructură, firme de producţie civile şi zone rezidenţiale.

Atacurile au încetat la ora 05.00 GMT, ceea ce a determinat Polonia să îşi sisteze operaţiunile.

Sâmbătă, autorităţile locale din regiunea Dnepropetrovsk din estul Ucrainei, citate de AFP, au raportat că loviturile ruseşti de vineri noaptea s-au soldat cu un mort şi 13 răniţi, precum şi cu incendierea sau distrugerea mai multor sedii de firme.

AFP preia din declaraţia lui Zelenski aprecierea că "fiecare lovitură de acest tip nu corespunde unei necesităţi militare, ci unei strategii intenţionate a Rusiei cu scopul de a teroriza civilii şi de a ne distruge infrastructurile". El a confirmat bilanţul de trei morţi, la care s-au adăugat zeci de răniţi.

