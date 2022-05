Eugen Rădulescu, şeful Direcţiei stabilitate financiară din Banca Naţională a României, a precizat că există riscul ca România să ajungă într-o situația mai gravă decât cea în care a fost Grecia, „dacă ajungem la mâna creditorilor”:

„Avem problema deficitelor gemene. Suntem ţara cu cel mai mare deficit bugetar din PIB din toată Uniunea Europeană, iar acest lucru ne creează o vulnerabilitate formidabilă. De asemenea, avem cel mai mare deficit de cont curent şi suntem singurii care am depăşit 5%, ceea ce este deosebit de primejdios pe termen lung. Dacă nu vom avea o corectare ordonată a celor două deficite, avem un risc semnificativ ca aceasta să fie realizată de creditori şi dictată de creditori, ceea ce nu e niciodată bine. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în Grecia şi să ştiţi că va fi mai rău la noi dacă ajungem la mâna creditorilor. Spre deosebire de Grecia, care era într-atât de îndatorată încât creditorii au plătit şi ei pentru ca să se îndrepte puţin situaţia, noi vom plăti numai noi (...)”, a susţinut Eugen Rădulescu, şeful Direcţiei stabilitate financiară din Banca Naţională a României (BNR), citat de Economica.net.

Mircea Coșea: E bine să existe o anumită grijă în exprimare

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, economistul Mircea Coșea a precizat că România e departe de a ajunge în incapacitate de plata, dar declarații panicarde ar trebui evitate.

„Domnul Rădulescu are o părere care este logică în sensul în care lucrurile merg într-o direcție pe care nimeni nu o mai poate schimba. În momentul de față, după părerea mea, România este departe de a fi în incapacitate de plată, nu putem vorbi de așa ceva. Lucrurile acestea nu sunt încă vizibile în economia România. Țara noastră încă poate să aibă o speranță de rezolvare a problemei imediate prin fondurile atrase prin PNRR, iar pe de altă parte am convingerea că la sfârșitul anului ponderea datoriei publice nu va depăși 50% din PIB, pentru că, chiar în condițiile în care va fi o creștere de 1,8-2%, PIB-ul va fi mai mare decât cel prognozat și datoria publică se va situa undeva sub 50%.

Atunci când vorbim de personalități precum domnul Rădulescu (n.r. Eugen Rădulescu, şeful Direcţiei stabilitate financiară din Banca Naţională a României), care este un bancher vechi, cu multă experiență, astfel de lucruri nu trebuie făcute publice într-o manieră atât de ușuratică. După anumite declarații, lucrurile pot lua o întorsătură proastă pentru că se creează panică, neîncredere, incapacitate de lucru pe termen scurt și mediu, ca urmare a temerii care apare. Lumea se gândește că dacă domnul Rădulescu, un bancher atât de cunoscut, are astfel de concluzii, probabil este o chestiune care trebuie luată în seamă și atunci mediul de afaceri va fi influențat emoțional de astfel de declarații.

În general, persoanele cu poziții înalte în economie nu trebuie să facă astfel de afirmații, care țin de evoluții ale cursului, ale dobânzii. E mai bine să existe o anumită grijă în exprimare, pentru că piața este foarte sensibilă la astfel de declarații pe care cei din domeniu le fac din când în când“, a spus economistul Mircea Coșea.

