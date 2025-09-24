€ 5.0784
Data publicării: 11:59 24 Sep 2025

Planurile Auchan de a da afară 2.400 de oameni, blocate de un tribunal francez

Autor: Doinița Manic
Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturi.

Un tribunal din Franța a blocat marți planurile lanțului de retail Auchan de a desființa 2.400 de locuri de muncă, invocând mai multe nereguli procedurale, transmite Agerpres, citând Reuters.

Instanța administrativă din Lille a stabilit că restructurarea anunțată de companie trebuia discutată și agreată împreună cu sindicatele care reprezintă angajații din cele cinci divizii ale grupului. De asemenea, judecătorii au constatat deficiențe în modul în care au fost organizate consultările cu comitetele salariaților.

Reacția Auchan

 

În reacție, Auchan – care are peste 50.000 de angajați în Franța – a transmis printr-un comunicat că va contesta hotărârea.

Retailerul, aflat în proprietatea familiei Mulliez, trece de câțiva ani prin dificultăți financiare. Din acest motiv, la sfârșitul lui 2024, compania a anunțat un amplu plan de restructurare ce presupune închiderea unor magazine și reducerea a 2.400 de posturi pe piața franceză.

În România, în octombrie 2024, Auchan opera peste 430 de magazine. Filiala locală a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de euro (inclusiv taxe).

