Data publicării: 22:42 01 Oct 2025

Pierdere uriașă pentru știință: A murit Jane Goodall
Autor: Iulia Horovei

jane goodall
 

Primatologa Jane Goodall a decedat la vârsta de 91 de ani.

Jane Goodall, celebra primatologă britanică, cunoscută pentru studiile sale revoluționare asupra cimpanzeilor, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, informează institutul său, citat de CNN.

Pe numele său complet, Dama Jane Morris Goodall, aceasta a murit din cauze naturale în California, în timp ce participa la mai multe evenimente și conferințe în Statele Unite.

 

 

Impact revoluționar asupra domeniului

Goodall și-a început cariera în 1960 în Rezervația Gombe din Tanzania, la invitația antropologului Louis Leakey. Fără o diplomă universitară formală, ea a reușit să observe cimpanzeii în habitatul lor natural și să documenteze comportamente și trăsături de personalitate care au schimbat modul în care oamenii de știință înțeleg animalele. Descoperirile sale privind utilizarea și fabricarea uneltelor de către cimpanzei au demonstrat că granița dintre oameni și animale nu este atât de clară.

Metodologia sa, bazată pe observarea atentă și pe acordarea de nume fiecărui cimpanzeu, a fost inițial criticată în mediul academic, dar a revoluționat studiul comportamentului animal.

În 1965, Goodall și-a obținut doctoratul în etologie de la Cambridge și a fondat împreună cu soțul său centrul de cercetare Gombe Stream, care rămâne până astăzi cea mai lungă și detaliată cercetare asupra unei specii în habitatul său natural.

Pe parcursul vieții, Goodall a devenit și activist de mediu de renume internațional. După ce a observat dispariția pădurilor din Africa, și-a dedicat eforturile educării tinerelor generații și promovării protejării naturii, fiind recunoscută de ONU ca „Mesager al Păcii” în 2002.

cimpanzei
om de stiinta
specialist
antropologie
jane goodall
