Piaţa de energie, schimbare majoră în ultimii 3 ani. Modelul Silicon Valley în România

Inovaţia este piatra de temelie a tranziţiei energetice. Însă cu o conectivitate crescută şi cu punerea bazelor pe infrastructura digitală apar şi noi vulnerabilităţi, mai ales în ceea ce priveşte securitatea cibernetică, rezilienţa infrastructurii critice şi siguranţa reţelelor.

"Înainte să vorbim despre tehnologie, ar trebui să vorbim despre piaţa în care se aşează aceste tehnologii, pentru că este una specială. Sectorul energetic acum 10 ani era inert, se mişca destul de incet. Lucrurile foarte interesante din sector erau când mai avea loc o conferinţă de genul acesta. Când vorbim despre tehnologii, trebuie să ne uităm la contextul de azi, total diferit faţă de ce era acum 3 ani. În UE, cam 800 de gigawati de energie regenerabilă, cam 250 de gigawaţi puşi în funcţiune în ultimii 3 ani. În România, cam 5 gigawati de energie fotovoltaică, cam 2,5 puşi în funcţiune în ultimii 2 ani. Firma noastră se uită în momentul ăsta la proiecte de regenerabile în România cu execuţie în 2026 şi 2027 cam de 4 gigawaţi. Iar aşteptările sunt ca în România să fie instalaţi cam 8 gigawaţi în maxim 10 ani. Piaţa aceea, care era una lentă, este efervescentă. Fix în contextul ăsta, vine discuţia despre tehnologie.

Pentru că energia pe baza cifrelor pe care le vedem în ultima perioadă devine cu siguranţă noul IT. Discutăm de din ce în ce mai multe regenerabile, dar nu e vorba doar de panouri fotovoltaice şi eoliene. Regenerabilul trebuie conectat la reţea, deci vorbim de hardware tot mai mult. Acest hardware devenise şi el inert în ultimii ani. În acest moment, vorbim despre o dominaţie geografică a marilor producători în zona de fotovoltaic şi eolian, dar vorbim despre mult hardware şi software care se cumpără. Pentru că nu trebuie doar să instalăm, ci să şi operăm aceste investiţii noi.

Avem componentă de tehnologie, de hardware, avem componentă de software, care s-a democratizat şi liberalizat. Nu mai sunt doar marii producători de sisteme, ci tehnologia, şi avem o groază de exemple şi în România, e pe model de Silicon Valley. Doi băieţi au avut o idee, s-au apucat de programare şi le-a ieşit un super software. Acesta este sectorul energetic de azi.

Există extrem de multe oportunităţi, dar şi foarte multe vulnerabilităţi. Şi cred că prin gradul lor exacerbat suntem puşi într-un context istoric. E un val de industrializare şi modernizare, dar trebuie să ne uităm dacă avem capacitatea să le folosim. Ce minunat ar fi pentru noi, ca economie, ţară, regiune, să folosim acest val încât să ne creştem competenţa. Să ne aducem aminte că ştim bine să fim ingineri, să producem echipamente, deci să folosim acest val cât mai mult pentru a-i da rostogolire în economie şi societate", a declarat Cristian Pîrvulescu, CEO al ENEVO Group.

România, unică. Singurul program nuclear finanţat

Petru Ruşeţ, Managing Director, Siemens Energy Romania, a venit cu o veste extrem de importantă pentru România.

"Până acum un an şi jumătate, nuclearul nu exista pe agenda nimănui. România are singurul program finanţat azi, nuclear, care are şanse să înceapă foarte repede. Şi cu o tehnologie canadiană de ultimă oră. Cu mari şanse să facă un breakthrough în domeniul ăsta, să reînceapă nuclearul. România are specialişti. Probabil că un pic mai multă atenţie în gestionarea comunicării publice pe investiţiile în zona industrială ar ajuta marile companii să aleagă România pe producţia de echipamente în acest domeniu. Acesta e următorul pas în care vom încerca să convingem", a declarat Petru Ruşeţ.

Cum arată peisajul ameninţărilor cibernetice din energie

"Răspundem la incidente şi sprijinim organizaţiile să răspundă la incidente, să fie pregătite pentru a răspunde. Suntem şi autoritate de reglementare pe domeniul cibernetic. Ne uităm cu mare atenţie la ce vrem, ce nu vrem, cum vrem să reglementăm, mai ales când se aplică la un sector atât de important precum cel energetic.

Energia e un sector critic, care are bani şi unde se inovează. E un sector care depinde tot mai mult de noi tehnologii. Când ai un astfel de sector atât de apetisant din punct de vedere al unui atacator, se întâmplă incidente, atacuri. La nivelul României, până acum am avut 2 incidente majore pe sectorul energetic. Unul pe petrol şi gaze, unul pe distribuţie energie electrică. De câte ori suntem întrebaţi dacă mai urmează şi altele, răspunsul nostru este că da, acesta e doar începutul. Sunt incidente de magnitudine semnificată? Cu siguranţă da. Suntem absolut dependenţi de energie. Ştim bine, când nu ai electricitate, gaze, petrol, nu mai există activitate economică, socială. Toate planurile noastre de recuperare, de răspuns la dezastre, nu mai au valoare.

Ce observăm? Apar noi tehnologii, care sunt, în imensa lor majoritate, operaţionale. Vin la pachet cu o gigantică provocare. Sunt tehnologii pe care utilizatorii şi producătorii lor le înţeleg bine, pentru că au creiere în număr suficient de mare. Dar sunt atât de specializate şi sofisticate, încât noi ceilalţi, care răspundem la incidente, avem dificultăţi majore în a ţine pasul. Când discut cu colegii mei tehnici, tragem concluzia că suntem destul de în urmă la ce a apărut. Apar noi soluţii, servicii, furnizori specializaţi. Este un proces extrem de rapid, de accelerat, care creează pe de o parte foarte multe ţinte, o suprafaţă de atac colosală care trebuie apărată de experţi sau care trebuie recuperată, restabilită, şi pe de altă parte, apar foarte multe soluţii specializate. Superb de sofisticate, extrem de bune. Dar care au o mare problemă. Nu sunt destul de cunoscute. Şi ce se întâmplă? Dintr-un stat în altul se reinventează apa caldă de foarte multe ori", a declarat Dan Cîmpean, directorul DNSC.