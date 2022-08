Phoenix va cânta la nunta lui George Simion. Nicu Covaci: Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare / Foto: Captură video Youtube FILMED BY ONE MAN

Nicolae Covaci, liderul Phoenix, a confirmat că formația va concerta, sâmbătă seară, la nunta liderului AUR, George Simion. Totuși, acesta a evitat să ofere mai multe detalii despre eveniment, afirmând că managerul formației este cel care a făcut contractul pentru concert.

”Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare. Vorbiți de concertul de mâine (n.r. sâmbătă) seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din țară, în Spania. Organizatorii știu mai bine ce și cum. Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt 10 mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt”, a transmis Covaci pentru G4Media.

Surse apropiate trupei au transmis că un contract s-ar fi semnat încă din luna iunie, între Nicu Covaci și o firmă care organizează evenimente, care a transmis că este un eveniment ”open-air”, încasându-se și un avans. În spațiul public au apărut mai multe voci care au cerut formației Phoenix să nu-și asocieze numele cu partidul AUR, prin participarea la acest eveniment.

VEZI ȘI: Ce se ascunde în spatele nunții lui George Simion. Bogdan Chirieac: Un eveniment politic major. Alternativa la putere

George Simion, înainte de cununia civilă, alături de viitoarea soție: Nu ne-am fi dorit să fim cu acest mănunchi de microfoane în faţă. Am fost obligaţi

George Simion a făcu câteva declarații înainte de cununia civilă, după ce a mers alături de viitoarea sa soție să semneze niște acte.

"Mâine, la 12.00, avem cununia religioasă. Îi aşteptăm pe toţi românii să ne spună "Casă de piatră!" la sfârşitul cununiei religioase. Astăzi, după ora 16.00, vom spune "Da" în faţa ofiţerului stării civile. Nu înseamnă atât de mult acest "Dă" cât înseamnă cel pe care îl vom spune mâine în faţa lui Dumnezeu", a spus George Simion.

"Nu am apucat să ne pregătim pentru momentul de astăzi pentru că astăzi semnăm doar nişte hârtii, mâine va fi important", a spus liderul AUR referitor la vestimentaţia sz şi a viitoarei soţii de la cununia civilă care nu este una tradiţională.

Cât despre zvonurile potrivit cărora ar urma să îşi anunţe candidatura la preşedinţie, acesta a spus: "Astea sunt nişte aberaţii din ciclul multor aberaţii".

"Eu şi cu Ilinca nu ne-am fi dorit să fim cu acest mănunchi de microfoane în faţă. Am fost obligaţi cumva din cauza multor ştiri false care au apărut şi multor speculaţii. Acum, suntem deschişi pentru toată opinia publică, ba chiar am chemat toţi românii. Vom filma cununia civilă şi o să o dăm şi live pe Facebook şi o dăm şi presei, iar mâine presa are acces peste tot", a mai spus liderul AUR.

Accesul celor 11.000 de invitați la nunta lui George Simion se va face ca la festival, pe bază de brățară. ”Cei care s-au înscris deja, vă rugăm să ridicați brățările până duminică pentru a vă ușura accesul în zona nunții noastre”, a scris, joi după-amiază, George Simion pe contul său de Facebook. Și dacă credeați că totul se oprește aici, aflați că George și Ilinca vor avea 42 de nași. Pentru cei care nu au cu ce să ajungă la nunta sa, Simion a anunțat că pune la dispoziție autocare. Vezi mai mult despre acest subiect AICI.

