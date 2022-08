George Simion, înainte de cununia civilă, alături de viitoarea soție: Nu ne-am fi dorit să fim cu acest mănunchi de microfoane în faţă. Am fost obligaţi

"Mâine, la 12.00, avem cununia religioasă. Îi aşteptăm pe toţi românii să ne spună "Casă de piatră!" la sfârşitul cununiei religioase. Astăzi, după ora 16.00, vom spune "Da" în faţa ofiţerului stării civile. Nu înseamnă atât de mult acest "Dă" cât înseamnă cel pe care îl vom spune mâine în faţa lui Dumnezeu", a spus George Simion.

"Nu am apucat să ne pregătim pentru momentul de astăzi pentru că astăzi semnăm doar nişte hârtii, mâine va fi important", a spus liderul AUR referitor la vestimentaţia sz şi a viitoarei soţii de la cununia civilă care nu este una tradiţională.

"Nu ne-am fi dorit să fim cu acest mănunchi de microfoane în faţă"

Cât despre zvonurile potrivit cărora ar urma să îşi anunţe candidatura la preşedinţie, acesta a spus: "Astea sunt nişte aberaţii din ciclul multor aberaţii".

"Eu şi cu Ilinca nu ne-am fi dorit să fim cu acest mănunchi de microfoane în faţă. Am fost obligaţi cumva din cauza multor ştiri false care au apărut şi multor speculaţii. Acum, suntem deschişi pentru toată opinia publică, ba chiar am chemat toţi românii. Vom filma cununia civilă şi o să o dăm şi live pe Facebook şi o dăm şi presei, iar mâine presa are acces peste tot", a mai spus liderul AUR.

Dan Diaconescu, martor la cununia civilă a lui George Simion

"Domnul Diaconescu ne-a dat un dar foarte preţios: sfaturile. ne-a sfătuit cum să ne protejăm de sistemul mafiot care conduce România de 32 de ani", a spus George Simion.

42 de nași și peste 10.000 de invitați

Accesul celor 11.000 de invitați la nunta lui George Simion se va face ca la festival, pe bază de brățară. ”Cei care s-au înscris deja, vă rugăm să ridicați brățările până duminică pentru a vă ușura accesul în zona nunții noastre”, a scris, joi după-amiază, George Simion pe contul său de Facebook. Și dacă credeați că totul se oprește aici, aflați că George și Ilinca vor avea 42 de nași.

Pentru cei care nu au cu ce să ajungă la nunta sa, Simion a anunțat că pune la dispoziție autocare.

”În momentul de față sunt aproximativ 10.000 de oameni care s-au înscris, din ce am vorbit cu organizatorii. Pentru că evenimentul este realizat de o echipă de organizatori profesioniști. E ca un festival în are liber. Este o curbă a înscrierii participanților. În primă fază vin cei foarte interesați, după se ponderează înscrierile. Iar undeva cu două săptămâni înainte, reîncepe o curbă ascendentă. Ne așteptăm pe la 15.000 – 20.000 de oameni, așa a fost gândit.

Festival cu mâncare gratis

Totul este dispus în interiorul unui perimetru, un câmp din vecinătatea unui resort. Evenimentele acolo vor avea loc. Lângă scenă și o zonă de servire a produselor alimentare. Nu își va cumpăra nimeni nimic. Toți oamenii care vin primesc mâncare și băutură din partea organizatorilor. Nu sunt foarte mari cheltuielile. Sau nu așa mari pe cât par. Nu va fi un meniu extraordinar de complex. Vor fi grătare, va fi bere la pahar, vin. Totul e gândit ca o petrecere câmpenească.

Au fost foarte mulți oameni și foarte multe companii care au vrut să ofere produse alimentare pentru eveniment. Iar din punctul ăsta de vedere lucrurile s-au optimizat foarte bine. Mai sunt și donații ale prietenilor apropiați. Ale nașilor, sunt 42 de nași totuși la nuntă” a spus un consilier al lui George Simion, la RomâniaTV.

