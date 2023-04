Petiţie pentru eliminarea pesticidelor până în 2035 în UE. Emil Dumitru (PNL): Utilizarea responsabilă nu înseamnă că avem reziduuri în alimente

Comisia Europeană nu va propune o nouă reglementare a pesticidelor pentru salvarea albinelor, în ciuda unei Iniţiative a cetăţenilor europeni (ICE) semnată de peste un milion de oameni din cele 27 de ţări ale Uniunii care cer eliminarea treptată a pesticidelor sintetice până în 2035, refacerea biodiversităţii în ecosisteme şi o reformă a sectorului agricol pentru a favoriza culturile la scară mică, diversificate şi durabile.

"Există o corelaţie puternică între starea de sănătate a albinelor, cea a mediului, expunerea cetăţenilor la pesticide şi sănătatea fermierilor. Aşa că această iniţiativă cetăţenească va ajuta cu siguranţă albinele, deoarece sunt primele afectate de pesticide. Reducerea pesticidelor va fi bună atât pentru oamenii care locuiesc în zonele rurale, cât şi pentru cetăţenii care le ingerează în alimentele pe care le cumpără şi le mănâncă", explică Martin Dermine, iniţiatorul demersului. CITEŞTE AICI MAI MULTE

"Nu ar trebui să fie niciun fel de îngrijorare"

În schimb, Emil Dumitru, deputat PNL, spune că, de fapt, nu ar fi niciun motiv de îngrijorare.

"La nivel european avem puțin peste 80 de substanțe active de protecție a plantelor, iar România e printre statele cele mai prietenoase cu mediul și utilizează undeva la 0,7 kilograme pe hectar substanțe active, față de alte state care utilizează 6-7 kilograme. Faptul că avem un raportor din Germania, care face agricultură bio și care are o nișă de consumator, eu spun că dacă nu suntem atenți, cu o reducere de 80%, propusă de acest raportor, practic înseamnă că România să mai utilizeze doar vreo 100 de grame de substanțe active în tratamentul fitosanitar. Asta ne scoate total din capacitatea de a fi competitivi în piața europeană", a explicat Emil Dumitru. VEZI AICI CONTINUAREA

"Dacă cercetările ne arată că utilizarea responsabilă a produselor de protecţie a plantelor nu înseamnă că avem reziduuri de pesticide în grâu spre exemplu, în cerealele pe care le producem, nu ar trebui să fie niciun fel de îngrijorare", a precizat liberalul.

Întrebat de Val Vâlcu de ce raportorul din Germania nu se raportează la cantitatea de pesticide folosite şi de ce nu se ajunge la un acord cu privire la cantitatea folosită, liberalul a spus că "Teoretic, ar trebui ca toţi cei care sunt sub media UE să nu fie sancţionaţi, să fie lăsaţi să ajungă în media UE, iar toţi cei care sunt deasupra mediei UE, pe ce înseamnă utilizare de produse de protecţie a plantelor, să scadă în media UE. Asta mi s-ar părea o măsură justă. Acesta este reversul medaliei la ce am făcut când le-am acordat, prin regulamente, atributul de a reglementa pe regulamente delegate direct Comisiei şi nu am păstrat principiul codeciziei, în care decizia să rămână la Parlamentul European, că de-asta sunt aleșii europarlamentari - ca să reprezinte interesele statelor.", a spus Emil Dumitru, la DCNews TV.

"Eu mă gândesc că nemulţumirea, euroscepticismul vine şi din faptul că decid nişte funcţionari, iar reprezentanţii alegătorilor europeni, parlamentarii, nu au decât rolul de a comenta de pe margine, până la urmă", a completat jurnalistul Val Vâlcu.

