Cozmin Gușă a vorbit despre problemele socio-economice din România, pe baza datelor Eurostat, care prezintă un procent îngrijorător de români aflați în pragul sărăciei sau al excluziunii sociale:

„Suntem pe primul loc, conform Eurostat, cifră proaspătă de ieri, la proporția cetățenilor țării noastre care sunt în pragul sărăciei sau al excluziunii sociale. 34,5% la o medie europeană apropiată de 20%. Suntem aproape dublu față de media europeană, după noi fiind Bulgaria și Grecia. Pe ultimul loc, în sensul bun al cuvântului, este Cehia, o țară care e la fel ca noi, fostă comunistă. Nu poți să zici că sunt Franța sau Spania care sunt de mult timp în Uniunea Europeană. Cehia, care e de aici de lângă noi, care e criticată și așa mai departe, nu are decât 10,2% din populație care este în această perioadă în pragul sărăciei și al excluziunii sociale.

Dacă ei măsoară bine cifra și o interpretează corespunzător, o să-și dea seama că trebuie să ia aceste măsuri de ieftinire a energiei mai mult față de alte țări europene, indiferent de ce se va întâmpla. 34,5% te îngroapă total. Sigur că, pe lângă ăștia, mai avem încă pe atâția care sunt aproape de acest prag. Ăștia sunt măsurați de Eurostat. Suntem caz de targă“, a spus, la DC News, la emisiunea „Deferiți mass media“, Cozmin Gușă.

Sondaj: Românii bogați sunt mai atenți cu bugetul decât cei săraci

Pentru 25,52% dintre români, cheltuielile cu locuința ocupă 40- 60% din venituri. În acest context, românii încep să fie mult mai atenți și prudenți în ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei (ex. vacanțe, ieșiri în oraș etc.) rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro

66,43% dintre respondenți declară că obișnuiesc să-și urmărească bugetul lunar, numărul acestora fiind în creștere (cu circa 3%) față de primul trimestru al acestui an. Ponderea este mai ridicată - circa 75% - în rândul celor mai înaintați în vârstă (peste 55 de ani), iar tinerii îmbrățișează mai greu acest obicei – doar 55% din cei sub 25 de ani au obiceiul de a-și urmări bugetul în mod frecvent.

Cheltuielile cu casa au o pondere semnificativă în veniturile românilor. Pentru 25,52% dintre români, aceste cheltuieli reprezintă 40-60% din venituri. Tinerii sub 25 ani au cheltuieli minime cu locuința: 24% dintre aceștia alocă sub 20% din venituri, o posibilă explicație fiind faptul că mulți preferă să locuiască în continuare cu părinții.

