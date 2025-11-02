Persoană decapitată de tren, în Argeș. Update: Circulația a fost reluată / video

Update:

Circulaţia trenurilor a fost reluată în condiţii de siguranţă între staţiile Pătroaia şi Leordeni, pe firul I, începând cu ora 18:20, după finalizarea cercetărilor efectuate de organele competente la locul incidentului produs în cursul zilei, informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în total, au fost afectate 5 trenuri de călători, iar în urma suspendării temporare a circulaţiei între staţiile Pătroaia şi Leordeni s-au acumulat 549 de minute de întârziere.

Traficul feroviar fusese suspendat între cele două staţii, în jurul orei 16:20, după ce trenul R 9209, care circula pe relaţia Bucureşti - Piteşti, a fost implicat într-un tragic incident feroviar, produs pe firul I între staţiile Patroaia şi Leordeni, la kilometrul feroviar 82+200, o persoană de sex masculin fiind lovită mortal de tren

Știrea inițială:

Un accident feroviar s-a produs duminică după-amiază în județul Argeș, în comuna Leordeni. Între gara Leordeni și gara Petroaia, o garnitură a lovit în plin o persoană aflată pe calea ferată, scrie Ziarul din Muscel.

În urma impactului devastator, victima a fost decapitată, pierzându-și viața pe loc. În tren sunt 90 de persoane, niciunul dintre acești călători nu necesită îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Argeș, Serviciului de Ambulanță Județean și Poliției Transporturi Feroviare. Din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic, medicii declarând decesul.

Zona a fost izolată imediat, iar traficul feroviar a fost oprit temporar până la finalizarea cercetărilor.

Polițiștii investighează acum circumstanțele exacte ale accidentului, urmând să stabilească cum a ajuns persoana decedată pe calea ferată.