Pericol de inundaţii. Şedinţă de urgenţă la MMAP

Ca urmare a situaţiei hidrometeorologice înregistrate precum şi a prognozelor pentru perioada următoare, astăzi, la ora 11.00, a avut loc şedinţa extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi prezidat de ministrul de resort, Barna Tanczos.



Potrivit datelor prezentate de specialişti, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii importante cantitativ, atingând un maxim 50l/mp la Babarunca (jud. Braşov). De asemenea, s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii în toate judeţele ţării.

Conform prognozelor meteorologice elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada 17-23 martie, circulaţia aerului la nivelul României se va menţine destul de activă, astfel că sisteme noroase succesive, generatoare de precipitaţii, vor traversa ţara, concomitent cu pătrunderea unei mase de aer mai rece peste toate regiunile şi persistenţa acesteia, ceea ce va determina apariţia precipitaţiilor sub formă de lapoviţă şi ninsoare, inclusiv la altitudini mai joase.



Următorul episod cu precipitaţii se va semnala în continuarea primului, respectiv din dimineaţa zilei de 20 martie până în 22 martie, şi va începe dinspre sud-sud-vest, dar mai apoi aria precipitaţiilor se va extinde şi va cuprinde în special jumătatea de sud a ţării.



În sudul Banatului (jud. Caraş-Severin), din nou în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, precum şi în sudul şi sud-vestul Transilvaniei, va ninge şi se va depune strat de zăpada consistent, peste cel existent deja.



În Oltenia şi Muntenia, joi, 18 martie, vor fi precipitaţii mai ales sub formă lichidă - ploi şi lapoviţă, moderate cantitativ.

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor va actualiza atenţionările şi avertizările hidrologice după cum urmează:



În prezent se situează peste:

- COTELE DE INUNDAŢIE râurile Pogăniş (jud. CS) şi Bârzava ( jud. TM);

- COTELE DE ATENŢIE râurile Crasna - jud. SM, Bega -jud. TM, Bârzava - jud. TM, Teslui -jud. OT, Vedea -jud. OT şi Urlui şi Teleorman- jud. Teleorman.



În ceea ce priveşte debitul fluviului Dunărea la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 16-17 martie, acesta a fost în creştere, având valoarea de 5400 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).



Lucrările hidrotehnice din administrarea A.N. "Apele Române" au functionat în condiţii de siguranţă, neînregistrându-se evenimente deosebite. Echipele de intervenţie din cadrul tuturor administraţiilor bazinale de apă sunt pregătite pentru intervenţie operativă dacă situaţia o va impune, acordând totodată sprijin tehnic autorităţilor locale.



Acumulările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor au volum suficient pentru atenuarea unor eventuale unde de viitură, gradul de umplere al principalelor lacuri de acumulare din administrarea A.N. "Apele Române" şi S.C. Hidrolecetrica SA, fiind în prezent de aproximativ 67,16%.



Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a dispus ANAR întărirea monitorizării pe sectoarele îndiguite, în vederea asigurării tranzitării în condiţii de siguranţă a viiturilor propagate.



De asemenea, sunt monitorizate permanent fenomenele meteorologice şi hidrologice din această perioadă şi este evaluat echivalentul de apă din stratul de zăpadă pe fiecare bazin hidrografic.



Totodată, specialiştii din cadrul CMSU au informat că, având în vedere intensitatea fenomenelor hidro-meteo, este posibilă antrenarea, pe cursurile de apă, a unor cantităţi importante de deşeuri menajere sau de alt tip, provenite din depozitări ilegale şi abandonări de deşeuri. Din dispoziţia ministrului Tanczos, CMSU a transmis astăzi o solicitare către toate prefecturile din ţară, prin care prefecţii sunt îndemnaţi să ceară comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor economici din judeţe întreprinderea tuturor măsurilor pentru ca aceste deşeuri să nu mai ajungă în cursurile de apă, evitându-se astfel poluarea acestora, care poate avea impact atât la nivel naţional cât şi transfrontier.



Sunt supravegheate permanent cursurile de apă şi se menţine legătura cu Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, prin unităţile teritoriale ale ANAR, în vederea acţionării pentru deblocarea albiilor râurilor şi asigurării scurgerii în albie, după caz. De asemenea, sunt pregătite stocurile de materiale şi mijloace de intervenţie operative.



Toate instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt în stare de atenţie maximă şi sunt pregătite să acorde sprijin autorităţilor locale, iar dacă situaţia o va impune, vor asigura intervenţia operativă pentru lucrările din administrare.