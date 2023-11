Pensiile vor crește pe bază de ”bonus” în 2024, nu în funcție de punctul de pensie. Pentru unii, creșterea va fi sub 10%. ”PSD și PNL au oferit o soluție calitativă”

”La 1 ianuarie 2024, vor da 13,8% care acoperă 8% din inflație, plus 5% reprezentând jumătate din creșterea salariului minim pe economie (mediu brut n.r.)- acesta e un bonus. La 1 septembrie, se dorește o majorare medie cu 40%, însă este o soluție oferită calitativ. Încearcă să-i ajute pe cei cu pensii mici să ajungă la un prag mai mare, iar cei cu pensii mari vor avea creșteri, dar vor fi sigur sub două cifre. O persoană cu 1000 de lei pensie e posibil să ia 1400 de la 1 septembrie, poate chiar mai mult, dar celor care au pensii deja mari, creșterea va fi sub 10% garantat” spune economistul Alexandru Bodislav, la D'Economic News.

Întrebat de Alex Vlădescu dacă nu vor fi probleme la CCR, analistul economic spune că ”nu”, explicând: ”Mărirea nu se face legat de punctul de pensie, ci de calitatea în muncă a persoanei respective, adică le acordă bonificații dacă au lucrat în același loc mai mult de un număr de ani, dacă au depășit o anumită perioadă în câmpul muncii - încă un bonus, dacă nu au sărit dintr-un job în altul - încă un bonus. Deci PSD și PNL (secundar) au oferit o soluție calitativă pentru a îmbunătăți viața oamenilor activi în timpul vieții active, ca-n câmpul de muncă să fie atrași oameni de calitate și să le arate celor actuali că pot beneficia de pe urma unei vieți active eficiente”.

