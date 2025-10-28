€ 5.0844
Data publicării: 21:18 28 Oct 2025

Patru persoane, între care doi copii de 2 și 6 ani, rănite într-un accident pe DN 1A
Autor: Iulia Horovei

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

Patru oameni au fost răniți într-un accident produs pe DN 1A,

Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite, marți seară, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 1A, în localitatea prahoveană Lipănești.

Copii de 2 și 6 ani, răniți în accident

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, în eveniment au fost implicate trei autoturisme, doi bărbați în vârstă de 34 și 67 de ani și doi copii în vârstă de 2 și 6 ani fiind răniți.

„Din primele verificări, a reieșit că un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, care circula pe direcția Brașov-Ploiești. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt vehicul condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa pe același sens de mers”, arată sursa citată.

Toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Niciun șofer nu se afla sub influența băuturilor alcoolice

Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Prahova, pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.

