Parlamentul Rusiei a adoptat legea anti-LGBT. Asociația MozaiQ: Aceasta e realitatea în care am putea trăi și în România. Nu vrem să fim ca Rusia lui Putin!

„Parlamentul Rusiei a adoptat legea anti-LGBT prin care „propaganda LGBT” va fi interzisă în rândul adulților, o modificare a legii ce interzicea așa zisa „propagandă” în rândul copiilor. Legea nouă va interzice existența persoanelor LGBTQI+ în spațiul public.



Această lege se va aplica pentru orice eveniment sau acțiune care „promovează homosexualitatea”, însemnând materiale online, filme, cărți, spoturi publicitare, sau orice expresie publică a sexualității sau genului unei persoane LGBTQI+. Persoanele ce încalcă legea vor fi amendate cu o sumă între 400.000-5.000.000 ruble (6,600-82.000 USD). Cetățenii de alte naționalități vor putea fi arestați pentru 15 zile sau expulzați din țară.



Legea este cel mai recent abuz la adresa unei comunității extrem de discriminate și opresate în Rusia. Manifestațiile publice și organizațiile LGBTQI+ erau deja interzise, iar lupta pentru drepturi egale scoasă în afara legii.



Aceasta este realitatea în care am putea trăi și în România dacă proiectul de lege putinist plx 243/2022 depus de deputații UDMR va intra în vigoare. Proiectul de lege încearcă introducerea în legislația din România a interdicției informațiilor despre homosexualitate și identitate de gen în familie, școli, instituții medicale, mass-media, internet etc. Această lege încalcă dreptul la liberă exprimare, reinstituie cenzura, încalcă accesul persoanelor sub 18 ani la servicii de sănătate, încalcă libertatea presei, discriminează fățiș comunitatea LGBTQ+, încalcă prevederile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Nu vrem să fim ca Rusia lui Putin!”, a transmis asociația MozaiQ.

Vlad Viski și Robert Rațiu sunt doi reprezentanți ai organizației MozaiQ care au vorbit într-un interviu pentru DC News depre problemele pe care le întâmpină minoritatea pe care o reprezintă.

Una dintre problemele cuplurilor gay este cea a copiilor. Cum se poate rezolva această situație ne-au povestit cei doi, întrebați fiiind dacă vor să adopte copii:

„Eu am un răspuns foarte simplu la această întrebare care apare de multe ori în spațiul public și uneori este instrumentalizată de anumite persoane. Astăzi, în România, persoane gay, persoane transgender, sunt părinți. Au copii pe care îi cresc, îi cresc bine, îi cresc la fel ca pe toți ceilalți copii. Există persoane care mai târziu în viață își fac un comming-out și față de familie ș.a.m.d. Așadar, această teamă nu este bazată pe o realitate pe de o parte, pentru că avem deja persoane care cresc copii, persoane LGBT, și pe de altă parte, principalele studii ale psihologilor, ale psihiatrilor ș.a.m.d. spun că nu există nicio diferență între un copil crescut într-o familie gay comparat cu un copil crescut într-o familie heterosexuală”, a declarat Vlad Viski.

„Avem în România foarte mulți copii săraci care ar merita o oportunitate în viață. Să se dezvolte la adevărata lor valoare!” a completat el.

