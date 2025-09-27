€ 5.0772
Data publicării: 09:31 27 Sep 2025

Parlamentare R. Moldova: Încă un partid, scos din cursa electorală. Ar fi primit peste 600 de mii de euro de la Moscova
Autor: Doinița Manic

europarlamentari-republica-moldova_69193000 Foto: Agerpres
 

Un nou partid a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Este vorba despre partidul „Moldova Mare” a Victoriei Furtună.  Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a hotărât, în ședința de ieri, 26 septembrie, să anuleze înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, din lista concurenților la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Decizia a fost luată după ce mai multe instituții de stat – printre care Inspectoratul General al Poliției, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție – au prezentat date care indică nereguli în finanțarea formațiunii. Potrivit acestora, partidul ar fi ascuns în rapoartele depuse la CEC surse financiare și cheltuieli reale, scrie deschide.md.

„Au fost identificate plăți între 260.000 și 600.000 de lei către persoane angajate să desfășoare activități în mediul online”, a precizat vicepreședintele CEC, Pavel Postică.

Cine este, de fapt, adevăratul finanțator al partidului „Moldova Mare”

 

Totodată, „Moldova Mare” este bănuit că a folosit fonduri provenite din străinătate și că a recurs la oferirea de bani alegătorilor pentru a le influența votul. De asemenea, formațiunea ar fi colaborat în mod ascuns cu partide apropiate grupării „ȘOR”, constituind astfel un bloc electoral mascat.

Potrivit lui Pavel Postică, investigațiile arată că Ilan Șor, condamnat și fugit din țară, ar fi adevăratul finanțator al partidului.

Anterior, sursa citată a relatat că „Moldova Mare” ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de finanțări de peste 600.000 de euro din partea Moscovei și a organizației „Evrazia”. Publicația a intrat în posesia unor documente și rapoarte financiare, dar și a corespondenței purtate cu intermediari ruși privind strategia electorală a formațiunii.

Reamintim că tot ieri, Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a decis excluderea candidaților Partidului "Inima Moldovei" din cursa electorală. Formațiunea este condusă de Irina Vlah, fostă başcană a Găgăuziei.

alegeri parlamentare
republica moldova
alegeri republica moldova
alegeri RM
